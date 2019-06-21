В ЕС не признают российские паспорта, выданные украинцам. Фото: Мігрант.ру

ЕС разрабатывает систему мер в ответ на предоставление российских паспортов украинским гражданам.

Они не будут признавать его законность.

"Европейский совет выражает свою крайнюю обеспокоенность в связи с указом президента России от 24 апреля, который позволяет упростить выдачу паспортов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, что противоречит духу и целям Минских соглашений", - говорится в документе.

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"Европейский Совет в тесной координации со своими международными партнерами продолжит мониторинг ситуации на востоке Украины и готов рассмотреть дальнейшие варианты, включая непризнание российских паспортов, выданных в нарушение Минских соглашений", - подчеркнули лидеры ЕС.

На саммите ЕС призвали к скорейшему возобновлению переговоров для воплощения Минских соглашений.

В пятницу, 14 июня, в Ростовской области жителям ЛДНР начали выдавать паспорта Российской Федерации. На их оформление подали документы 12 тыс. Человек с неподконтрольных территорий Донбасса. Жители ДНР получают их в селе Покровское Ростовской области, люди с ЛНР - в городе Новошахтинск.