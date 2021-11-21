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В День Достоинства президент вспомнил о несокрушимых моряках, Стусе и майданах

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В День Достоинства президент вспомнил о несокрушимых моряках, Стусе и майданах
Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы.

Зеленский подчеркнул, что украинцы прекрасный, сильный, смелый, умный, талантливый и непобедимый народ. Об этом президент сказал в своем видеообращении.

"Мы отмечаем сегодня День Достоинства и Свободы. Праздник, показывающий, что для нас достоинство и свобода – это праздник. Это наш воздух. Нет. Это не звучит слишком громко. Когда кто-то решает перекрыть нам воздух – вот тогда бывает слишком громко. Когда власть не слышит украинский народ - тогда бывает слишком громко", - сказал Зеленский.

"Мы заплатили и продолжаем платить за свободу очень большую цену. Никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь, и никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное, что это никому не удалось, и никогда не удастся. Пора уже изменить самовосприятие и самомышление - мы не жертвы, не подавленные, не разделены", - подчеркнул президент.

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Зеленский вспомнил украинских моряков, которые находясь в русском плену не сломались духом и оставались достойными офицерами своей страны. Также президент вспомнил и об украинском поэте, политзаключенном Василии Стусе, о священнике Емельяне Ковче, который спасал евреев в Холокост, и об украинском актере, режиссере Леониде Быкове.

"Сдаваться украинцы не привыкли. Потому что имеют достоинство, а поэтому свободу. Слава Украине", - закончил президент.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

21 ноября в Украине отмечается День достоинства и свободы. Приурочен к Революции достоинства 2013 и оранжевой революции 2004-го.

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Дата
21
ноября

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