В деле Порошенко поворот: НАБУ откроет производство против Трубы

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения по заявлению Голованя И. В. в интересах Порошенко П. А. о совершении несколькими лицами, в частности, но не исключительно, директором ГБР Трубой Г. М., Руководителем Офиса президента Украины Богданом А. И., заместителем руководителя Офиса президента Украины Смирновым А.А. уголовных правонарушений с предварительной квалификацией:

- по части второй статьи 344 Уголовного кодекса Украины;

- по части первой-второй статьи 369 прим. 2 Уголовного кодекса Украины;

- по части второй статьи 387 Уголовного кодекса Украины;

- покушения на совершение уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 372 Уголовного кодекса Украины.