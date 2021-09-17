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пятница, 17 сентября 2021 14:48

В ДБР рассказали о ходе дела "вагнеровцев"

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В ДБР рассказали о ходе дела &quot;вагнеровцев&quot;
ГБР допросило чиновников, правоохранителей и разведчиков, рассказал Сухачев. Фото: @dbr.gov.ua

Следствие по делу о "вагнеровцах" не имеет подтверждения, что на территории Украины проводили спецмероприятие. Об этом сказал директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

"Никакой информации о проведении такой операции на территории Украины мы не получили. По результатам допросов должностных лиц такой информации тоже нет", - сказал директор ГБР в интервью "Інтерфакс-Україна".

"Мы допросили высокопоставленных должностных лиц, правоохранителей, представителей разведывательных органов Украины.

Также запросили материалы у правоохранительных и разведывательных органов, которые подтвердили бы или опровергли проведение операции", - рассказал чиновник.

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ГБР проанализировало информацию CNN о якобы помощи американской стороны по организации операции. "Не выявили каких-либо фактических данных, что это СМИ могло бы предоставить следствию как версию или направление для исследования", - рассказал Сухачев.

"Если ВСК направит в наш адрес соответствующий отчет, будем изучать его в рамках расследования указанного уголовного производства", - сказал директор ГБР.

10 сентября председатель временной следственной комиссии Верховной Рады Марьяна Безуглая провела брифинг, на котором заявила, что "вагнеровцев" должны были задержать в Стамбуле. И что спецслужба Украины "проиграла в борьбе" со спецслужбами Беларуси и РФ.

Во фракции "Европейская солидарность" заявили, что в работе ВСК не участвовала ни одна другая фракция или группа кроме "Слуги народа". И что Офис президента "прикрывают".

В июне президент Владимир Зеленский заявил, что "предупредил" белорусского диктатора Александра Лукашенко о "вагнеровцах".

В прошлом году 29 июля 33 боевиков задержали в Беларуси, а 14 августа стало известно, что их выдали Москве.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что украинские спецслужбы вели операцию по розыску и задержанию боевиков, причастных к сбитию малайзийского боинга, жертвами которого стали 298 гражданских, и украинского самолета Ил-76, когда погибли 49 военных. По версии журналиста, срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации от ближайшего окружения Зеленского. Отложить операцию якобы попросил руководитель ОП Андрей Ермак.

В ответ Ермак заявил о "спланированной дезинформационной кампании".

В этом году в Верховной Раде требовали расследования государственной измены.

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Дата
17
сентября

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