В Черное море вошел высокоскоростной корабль Військово-морських сил США.

В воды Черного моря зашел экспедиционный транспортный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) Военно-морских сил США.
Американский корабль USNS Yuma (T-EPF-8) - высокоскоростное транспортное судно класса Spearhead. Заходит в Черное море в третий раз за текущий год передает портал Marine Traffic, отслеживающий движение кораблей.
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Корабли этого типа предназначены для переброски войск, грузов и военной техники. На вооружении судна находятся четыре крупнокалиберные пулеметы M2.
Цель у судна в Черном море - неизвестная.
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