В Бродах кандидат от "ЕС" побеждает "Слугу народа" с разницей в 86 голосов

Выдвиженец от "Европейской солидарности" победил в избирательном округе № 119 во Львовской области. Фото: Четвертая студия

В одномандатном избирательном округе № 119 во Львовской области побеждает выдвиженец от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь с небольшим отрывом - в 86 голосов.

Об этом ZAXID.NET сообщили собственные источники.

Центр избирательного округа № 119 - город Броды. Границы: Бродовский, Буский, Радеховский районы, часть Каменка-Бугского района.

По данным источников ZAXID.NET, в округе посчитали 100% голосов избирателей. Михаил Бондарь (партия "Европейская солидарность") побеждает своего ближайшего оппонента Ореста Кавецкого (партия "Слуга народа") с разницей в 86 голосов.