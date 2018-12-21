В БПП рассказали о VIP-гостях на корпоративе

Корпоратив проходил в офисе партии на улице Лаврской в центре Киева. Фото: pravda.com.ua

На новогоднем корпоративе фракции БПП был президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом рассказал заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко в кулуарах парламента.

"Был президент. Поздравил нас, мы пообщались. Был премьер-министр, мэр Киева", - сказал Гончаренко.

Руководитель фракции Артур Герасимов рассказал, что на мероприятии был и генеральный прокурор Юрий Луценко.

Корпоратив состоялся накануне вечером в офисе партии на улице Лаврской в центре Киева.

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В прошлом году БПП тоже праздновал корпоратив в своем офисе. СМИ даже удалось сделать фото и видео гулянки. А 2016-го приход Нового года представители президентской политсилы отмечали в элитном семейном фитнес-центре "5 элемент".