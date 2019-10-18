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пятница, 18 октября 2019 05:14

В Белом Доме признались, что давили на Украину задержкой военной помощи

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В Белом Доме признались, что давили на Украину задержкой военной помощи
Сообщили о задержании военной помощи для Украины. Фото: РБК

Задержка президентом Дональдом Трампом военной помощи Киеву в размере 391 млн. долларов США была связана с его просьбой к руководству Украины расследовать вмешательство чиновников в американские выборы в 2016 году.

Помощь США, уже одобренная Конгрессом, была частично приостановлена ​из-за предположения Трампа о том, что компьютерный сервер Демократического национального комитета (DNC), находился в Украине, заявил исполняющий обязанности главы Белого дома Мик Малвани, передает Reuters.

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По словам Малвани, Трампу не было приятно обращаться к другому государству за помощью. К тому же, он думал, что Украина коррумпирована, и был раздражен тем, страны Европы оказывали мало военной помощи Украине в борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточной части страны.

25 июля Трамп обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о "одолжении" по поводу поиска сервера, а также фирмы CrowdStrike из Калифорнии, специализирующейся на вопросах кибербезопасности. Эта компания была нанята Демократическим национальным комитетом в 2016 году для расследования взлома электронных писем Демократической партии, который, как позже выяснилось, был сделан Россией.

Спецслужбы США и специальное расследование показали, что именно Россия использовала взлом данных и пропаганду, чтобы поддержать кандидатуру Трампа в 2016 году.

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  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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