В Белом Доме объяснили причины задержки военной помощи для Украины

Сообщили о задержании военной помощи для Украины. Фото: РБК

Задержка президентом Дональдом Трампом военной помощи Киеву в размере 391 млн. долларов США была связана с его просьбой к руководству Украины расследовать вмешательство чиновников в американские выборы в 2016 году.

Помощь США, уже одобренная Конгрессом, была частично приостановлена ​из-за предположения Трампа о том, что компьютерный сервер Демократического национального комитета (DNC), находился в Украине, заявил исполняющий обязанности главы Белого дома Мик Малвани, передает Reuters.

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По словам Малвани, Трампу не было приятно обращаться к другому государству за помощью. К тому же, он думал, что Украина коррумпирована, и был раздражен тем, страны Европы оказывали мало военной помощи Украине в борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточной части страны.

25 июля Трамп обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о "одолжении" по поводу поиска сервера, а также фирмы CrowdStrike из Калифорнии, специализирующейся на вопросах кибербезопасности. Эта компания была нанята Демократическим национальным комитетом в 2016 году для расследования взлома электронных писем Демократической партии, который, как позже выяснилось, был сделан Россией. Спецслужбы США и специальное расследование показали, что именно Россия использовала взлом данных и пропаганду, чтобы поддержать кандидатуру Трампа в 2016 году.