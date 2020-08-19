В Беларуси не исключают участия Украины в урегулировании политического кризиса

Украина может стать посредником в белорусском противостоянии. Фото: 112 Украина

Экс-дипломат и бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко на фоне протестов против Лукашенко заявил, что не исключает участия Украины в политическом решении кризиса в стране.

"Я могу сказать гипотетически: если мы участвовали в формировании минского диалога по вопросам Украины-российской повестки, почему бы Украине не принять участие в соответствующем диалоге в Беларуси", - сказал он, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, для Беларуси важны соседи.

"Для нас важны все соседи, важна Украины, это крупный торговый партнер, важны и все остальные партнеры", - сказал Латушко.

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В Минске и других городах после выборов президента Беларуси 9 августа начались акции протеста и забастовки. Жители страны требуют честных выборов без Александра Лукашенко.