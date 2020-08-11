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вторник, 11 августа 2020 14:45

В Беларуси началась общенациональная забастовка

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В Беларуси началась общенациональная забастовка
В Беларуси продолжаются массовые протесты. Фото: Reuters

В Беларуси началась общенациональная забастовка, сотрудники предприятий в Минске и других городах массово покидают рабочие места.

В соцсетях массово публикуются видео, как люди идут с рабочих мест и требуют встречи с руководителями предприятий. В Беларуси начались массовые забастовки на крупных предприятиях. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telegram канал NEXTA_live.

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"Минский маргариновый завод массово уходит с работы. Люди аплодируют, машины сигналят", - говорится в одном из сообщений. В столице Беларуси бастуют сотрудники Минского электротехнического завода, Института химии новых материалов НАН Беларуси. По информации СМИ, на заводе БелАЗ в Жодино рабочие обсуждают формат забастовки и конкретные требования для предприятия.

Рабочие Жабинковского сахарного завода вызвали председателя райисполкома, чтобы объявить ему о начале забастовки. Сотрудники предприятия "Гродно Азот" заявили, что не признают результатов выборов и также готовятся бастовать.

В ночь на вторник, 11 августа, в Беларуси начались 3-и сутки массовых протестов. Их участники выступают против результатов президентских выборов, которые якобы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Люди снова тысячами вышли на улицы многих городов. В Минске около полуночи в ответ на разгон сотрудниками спецподразделения ОМОН МВД Беларуси митингующие начали применять первые коктейли Молотова.

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