В Антикоррупционный суд пошел первый обвинительный акт

Обвинение подали против бывшего начальника Института титана.

Первый обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд, который начал работу в четверг.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

САП и НАБУ направили обвинение в отношении бывшего первого заместителя генерального директора Государственного научно-исследовательского и проектного Института титана (Запорожье).

Чиновника обвиняют в злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

"При пособничестве других лиц, злоупотребляя своим служебным положением, на протяжении 2012-2013 годов обеспечил перечисление Институтом титана на счета компании оффшорной юрисдикции (Британские Виргинские острова) $1, 258 млн за работы и услуги, которые на самом деле компания не предоставляла", - сообщают правоохранители.

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5 сентября начал работу Высший антикоррупционный суд. В прошлом году в июне Верховная Рада приняла закон о его работе. В апреле назначили 38 судей суда и они приняли присягу.