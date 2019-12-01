В Антикоррупционном суде открестились от дела "бриллиантовых прокуроров"

Антикорупційний суд не розглядатиме справу "діамантових прокурорів" Фото: sud-report.org.ua

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда передала дело "бриллиантовых прокуроров" в Голосеевский районный суд Киева.

Соответствующее решение приняли по ходатайству защитника одного из обвиняемых, сообщает "Судебный репортер".

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Доводом стало то, что делом должны занимались следователи и прокуроры Генеральной прокуратуры, а не Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Прокурор Янис Симонов, который представляет обвинение в суде, против ходатайства адвоката отрицал.

Бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина задержали 5 июля 2015 за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.