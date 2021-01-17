В Амстердаме водометом разогнали протестующих

Полиция оттеснила демонстрантов после применения водометов и служебных собак. Фото: NOS

В столице Нидерландов Амстердаме правоохранители разогнали акцию протеста с помощью водомета и служебных собак.

Возникло несколько стычек протестующих с полицейскими. Об этом сообщает издание NOS.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США готовятся к вооруженным протестам

Участников акции собрались на демонстрацию "Никогда больше не голосуйте за кабинет Рютте", организованную группой Nederland in resistance, которая также выступает против карантинных ограничений.

Власти Амстердама экстренно запретила демонстрации на площади, когда пикетчики уже собрались.

Meerdere #journalisten en #cameramannen belaagd met stenen en vuurwerk. Ook de ME heeft het zwaar te voorduren rondom het #museumplein in #Amsterdam pic.twitter.com/FJf0aS5aPN — Owen O'Brien (@Owen82107279) January 17, 2021

В США полиция задержала мужчину, который пытался проникнуть на территорию Капитолия охраняемого объекта. Мужчина является жителем штата Вирджиния. Он пытался пройти через КПП, имея при себе фальшивый пропуск.