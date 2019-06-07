В Аграрной партии заявили, что их испугался Ляшко

Аграрная партия Украины, имея большую поддержку избирателей в Варвинском районе, будет отстаивать интересы избирателей в судебном порядке. Фото: agroparty.org.ua

Радикальная партия Олега Ляшко (РПЛ) пытается не допустить кандидатов от Аграрной партии Украины к участию в выборах в объединенные территориальные общины (ОТО).

Об этом сообщила пресс-служба Аграрной партии Украины.

С целью устранения главных конкурентов от Аграрной партии, члены Озерянской сельской избирательной комиссии Варвинского района Черниговской области, большинство из которых являются представителями Радикальной партии, незаконным способом отказали в регистрации 14 кандидатам от Аграрной партии Украины в участии в выборах в Озерянской ОТО.

Действующий Озерянский сельский голова Сергей Дмитренко выдвигается кандидатом в председатели Озерянской сельского ОТО от Радикальной партии. Злоупотребляя служебным положением, "радикал" оказывает давление на работу местной избирательной комиссии и таким образом пытается дестабилизировать предвыборный процесс.

Из-за стремительного падения своих рейтингов на местах Радикальная партия расправляется с политическими конкурентами, нарушая законы и узурпируя власть на местах.

Аграрная партия Украины, имея большую поддержку избирателей в Варвинском районе, будет отстаивать интересы избирателей в судебном порядке.

Члены команды готовят 14 исков, которыми обжалуют 14 незаконных постановлений Озерянской сельской избирательной комиссии Варвинского района Черниговской области об отказе в регистрации кандидатов от Аграрной партии Украины для участия в выборах в Озерянской ОТО.

Напомним, 30 июня 2019 года состоятся первые местные выборы в 66 ОТО и дополнительные выборы депутатов 30 сельских, поселковых советов. 27 мая Центральная избирательная комиссия (ЦИК) включила Аграрную партию Украины в список участников местных выборов. На местных выборах Аграрная партия Украины стабильно входит в тройку лидеров. Является первой и единственной внепарламентской политической партией, победившей на выборах в объединенных территориальных общинах.