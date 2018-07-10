В аэропорту задержали главного "регионала" в парламенте

Автор: 112.ua Александру Ефремову инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины

Утро 30 июля 2016 года началось с новости о задержании экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Впоследствии в ГПУ рассказали: Ефремова задержали в аэропорту "Борисполь" с билетом на Вену, где тогда находился его сын.

Автор: ГПУ Задержание Ефремова в "Борисполе"

Это второй раз силовики задержали Ефремова. Первый раз - в феврале 2015 года. Тогда его отпустили под залог в 3,6 млн грн и закрыли уголовное производство относительно разжигания вражды.

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4 января 2017 года Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Его обвиняют в государственной измене, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, организации захвата здания управления СБУ в Луганской области с целью незаконного пользования ею и препятствования нормальной деятельности учреждения, организационном содействии созданию и деятельности террористической организации ЛНР.

Первый главарь ЛНР Валерий Болотов работал водителем и охранником у Ефремова

На этот раз экс-"регионал" не вышел - два года сидит в следственном изоляторе в Старобельске. Туда его из Киева конвоировали 13 января 2017 года. По закону, судить должны в регионе, где совершалось преступление. Это единственный город в Луганской области, где есть СИЗО. Кроме того, в Старобельском районном суде есть необходимое количество профессиональных судей для рассмотрения обвинительного акта.

Ефремов сидит в одиночной камере с телевизором. Час в день гуляет

15 июня экс-депутату продлили арест до 13 августа.

Автор: radiosvoboda.org Ефремов находится в СИЗО два года

25 апреля сайт LB.ua опубликовал интервью с Ефремовым, записанное в зале суда. На вопрос об аннексии Россией Крыма экс-нардеп сказал: "Опять ваши провокационные вопросы?"

- Что же провокационного? Простой вопрос: чей Крым? - продолжил журналист.

- Я вам отвечу с удовольствием - после того, как выйду из тюрьмы.

- Донецкая и Луганская области оккупированы или нет?

Ефремов не ответил, как и на вопрос о России-агрессоре.

Александр Ефремов родом из Луганска. Семь лет возглавлял местную областную госадминистрацию. Был народным депутатом трех созывов. После избрания Виктора Януковича президентом возглавил фракцию Партии регионов в парламенте. В 2013 году его состояние оценивали в $229 млн.