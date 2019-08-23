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Ужесточение ценовых ограничений на рынке электроэнергии приведет к остановке Славянской ТЭС - руководство "Донбассэнерго"

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Ужесточение ценовых ограничений на рынке электроэнергии приведет к остановке Славянской ТЭС - руководство &quot;Донбассэнерго&quot;
Вследствие вынужденной остановки Славянской ТЭС 15 тыс. жителей города Николаевка останутся зимой без отопления.Фото: dt.ua

Возможный пересмотр ценовых ограничений на рынке электроэнергии приведет к вынужденной остановке Славянской ТЭС, и 15 тысяч жителей прифронтовой Николаевки останутся без отопления.

Об этом заявил коммерческий директор ПАО "Донбассэнерго" Олег Ларионов по поводу инициативы Офиса президента изменить ценовые ограничения (price caps) на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке.

"Считаем недопустимым внедрение таких ценовых ограничений на рынке, так как это снизит цену электроэнергии для производителей на 14%, что поставит под сомнение дальнейшее существование тепловой генерации в Украине. Указанные инициативы приведут к полному упадку Славянской ТЭС и других тепловых электростанций Украины, дефициту мощности в энергосистеме с соответствующими тяжелыми последствиями для всей страны", - сообщается позиция руководства компании на официальном сайте ПАО "Донбассэнерго".

Руководство компании подчеркивает, что в случае принятия изменений в price caps производство электроэнергии Славянской ТЭС станет убыточным, так как антрацит, на котором работает станция, из-за отсутствия его добычи на контролируемой территории Украины полностью импортируется, а новые цены рынка электроэнергии не смогут покрывать затраты на ее производство. В итоге ТЭС вынуждена будет остановить свою работу.

"Себестоимость электроэнергии Славянской ТЭС составляет около 1700 грн/МВт*ч, а цены на рынке после введения новых price caps составят около 1446 грн/МВт*ч. Получается, что Компания будет получать около 254 грн убытков на каждый МВт*ч отпущенной электроэнергии", - говорится в сообщении.

В компании констатируют, что вследствие вынужденной остановки Славянской ТЭС 15 тысяч жителей прифронтового города Николаевка останутся зимой без отопления, а энергосистема Украины потеряет 750 МВт мощности. И призывают руководство страны не допустить развития ситуации по такому сценарию.

Напомним, ранее представитель президента в правительстве Андрей Герус сообщил, что в команде президента считают необходимым пересмотреть ценовые ограничения на рынке эелектроэнергии, так называемые рrice caps: ночную цену повысить на 10%, а дневную понизить на 15-20%. Что, по его словам, может дать 9% снижения тарифа для конечного потребителя.

Новый рынок электроэнергии запущен в Украине с 1 июля 2019 года в соответствии с законом "О рынке электрической энергии".

Украинские новости
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