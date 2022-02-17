Увольнение Витренко: Верховный суд вынес решение

Витренко в должности председателя правления Нафтогаза с апреля прошлого года. Фото: Facebook.com/YVitrenko

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и отменил решения судов предыдущих инстанций, признавших противоправным предписание о прекращении срока действия контракта с председателем правления Нафтогаза Юрием Витренко.

О решении суда сегодня сообщил сайт enkorr.

В прошлом году в июне НАЗК требовало отменить назначение Витренко. После увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно участвовать в руководстве организациями, на которые оно могло влиять во время работы на государство, объяснили.

Тогда же Окружной административный суд города Киева приостановил действие предписания НАПК относительно Витренко на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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В июле Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Витренко и остановил действие предписания. В ноябре Шестой апелляционный административный суд подтвердил решение.

В апреле прошлого года Кабинет министров сообщил о прекращении полномочий председателя правления Нафтогаза – Андрея Коболева. Тогда компанию возглавил Витренко.