Увольнение Буславец – результат борьбы за влияние на энергорынке - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 567
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 756
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2349
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 702
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1728
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6444
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 405
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 738
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 702
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 558
Фото
Все фото
4
4
7
24
15
Активистка Femen обнажилась перед зданием Зеленского
Активистка Femen обнажилась перед зданием Зеленского
Митинг под посольством США: стало известно, сколько ОПЗЖ заплатила &quot;активистам&quot;
Митинг под посольством США: стало известно, сколько ОПЗЖ заплатила "активистам"
Во Львове &quot;ЕС&quot; и &quot;Свобода&quot; собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
Во Львове "ЕС" и "Свобода" собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
Лишь бы не львовский &quot;Лукашенко&quot; или &quot;выдержанное вино&quot; - как голосовали горожане и кандидаты во втором туре
Лишь бы не львовский "Лукашенко" или "выдержанное вино" - как голосовали горожане и кандидаты во втором туре
&quot;В городе одна проблема - коронавирус. Ситуация доходит до абсурда&quot; - как Черкассы избирали нового мэра
"В городе одна проблема - коронавирус. Ситуация доходит до абсурда" - как Черкассы избирали нового мэра
Видео
Все видео
"Расследовать надо действия приспешников Януковича" - в Раде требуют открыть дело против соратника Медведчука
"Расследовать надо действия приспешников Януковича" - в Раде требуют открыть дело против соратника Медведчука
"Ограничение нам нужны" - министр объяснил инициативу о новогоднем локдауне
"Ограничение нам нужны" - министр объяснил инициативу о новогоднем локдауне
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Миллионы за отставку: кто из ТОП-чиновников получил больше всех за увольнение - СМИ
Миллионы за отставку: кто из ТОП-чиновников получил больше всех за увольнение - СМИ
Интервью
1/5
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 279
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 99
"Власть может ускорить евроинтеграцию или будет сметена" - Евгений Дикий
"Власть может ускорить евроинтеграцию или будет сметена" - Евгений Дикий
Просмотров: 315
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 153
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1683
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
24 ноября 2020
Просмотров: 513
Злата
На початку 2012 року мені довелося переїхати зі столиці в рідне містечко. Занедужала мати. Їй треба було видалити жовчний міхур. Мала вже 70, тому ...
среда, 25 ноября 2020 14:05

Увольнение Буславец – результат борьбы за влияние на энергорынке - СМИ

  Комментировать
Увольнение Буславец – результат борьбы за влияние на энергорынке - СМИ
На сегодня в энергетической отрасли идет борьба между олигархами и кланами. Фото: korrespondent.net

Увольнение в.и.о. министра энергетики Украины Ольги Буславец стало результатом борьбы за передел влияния в украинской энергетике, сопровождающейся мощной информационной кампанией.

Речь об этом идёт в статье "Почему Ольгу Буславец выжили из Минэнерго?", опубликованной изданием "Экономические новости".

"В последнее время кадровые перестановки во власти стали до неприличия скоропалительными, непубличными, просто какими-то под ковёрными. Топ-чиновников увольняют одним щелчком пальцев, буквально за их спиной, без всякого внятного объяснения причин – о которых украинцам остаётся только гадать. И вот теперь очередной жертвой этих интриг стала Ольга Буславец. Она была снята с должности без всяких предварительных слушаний, без открытой дискуссии, без критических публикаций в СМИ – похоже, что все эти демократические традиции остались в прошлом", - говорится в публикации.

Автор отмечает, что на сегодня в энергетической отрасли жёсткая борьба между олигархами и кланами, в которой задействованы СМИ.

"Они называют Буславец креатурой Ахметова. Активно муссируется версия о том, что Буславец останавливала АЭС в угоду ахметовским ТЭС, чем сильно разозлила Коломойского и Пинчука, чьи ферросплавные заводы нуждаются в дешевой электроэнергии. И что решение об её отставке исходило из Офиса президента. Но остановка энергоблоков АЭС в нынешнем году началась до назначения Буславец. А нынешний пуск энергоблока на Запорожской АЭС был запланирован до её отставки", - подчёркивает он.

В статье также указывается на вероятную причастность к информационной атаке против Ольги Буславец главы парламентского комитета по энергетике Андрея Геруса.

"Герус – человек Игоря Мазепы ("Concorde Capital"), однако он вполне может играть и в пользу Коломойского, потому что хозяева "Concorde Capital" и "Привата" старые приятели и компаньоны. Герус регулярно конфликтовал с Буславец по самым разным темам. Если проанализировать все их стычки, то можно придти к такому выводу: Герус всегда выступал не столько против Буславец, сколько против Ахметова. В тех случаях, где решения Буславец никак нельзя было истолковать как лоббизм интересов ДТЭК, Герус её не задевал. Тем не менее, это по его инициативе против Буславец была развёрнута информационная компания, упрямо называвшая её "человеком Ахметова"", - говорится в публикации.

Анализируя вероятность возвращения Ольги Буславец в Минэнерго в качестве министра, автор отмечает: "Для этого лишь необходимо, чтобы её поддержало парламентское большинство. Честно говоря, учитывая, что во главе комитета по энергетике стоит Герус, который ещё и регулярно ходит на Банковую "шептать" на ухо президенту, в это верится с трудом. Но сейчас, когда президент стремительно теряет свой вес из-за таких советчиков, а его партия разваливается на глазах, возможно всё! И возможно, что профессионализм Буславец таки сможет побороть нездоровую конкуренцию", - подытожил он.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Увольнение Буславец – результат борьбы за влияние на энергорынке - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
ноября

Cadillac сделал революцию в мире автомобильного дизайна

Научил мыть руки и делать наркоз - чем обогатил медицину Николай Пирогов

После "Телохранителя" Уитни Хьюстон полгода не снимала пижаму

С конвейера сошел последний Pontiac

Родился создатель 1-го автомобиля

Родился диктатор, который вывел страну в экономические лидеры

Языковеда приговорили к ссылке

Украинский режиссер смог обмануть Сталина

Деньги УПА использовали в Беларуси и 12 областях Украины

На корабле Черноморского флота подняли украинский флаг

Открыли музей уникальной семьи предпринимателей

Дипломата считали шпионом

Расстреляли художника Николая Ивасюка

Город пришел в упадок после регулярных землетрясений

Самое читаемое
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
10
 Просмотров: 22698
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их &quot;долбо**ами&quot;
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
 4 Просмотров: 12105
&quot;Нагота - символ женской революции&quot; - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
"Нагота - символ женской революции" - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
5
 Просмотров: 11205
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения Просмотров: 7893
Мать узнала о гибели 17-летнего сына из соцсетей
Мать узнала о гибели 17-летнего сына из соцсетей Просмотров: 5130
Политика
Правительство продлило экономические санкции против РФ
Правительство продлило экономические санкции против РФ Просмотров: 9
Зеленский сменил кадровую стратегию - инсайд с Банковой
Зеленский сменил кадровую стратегию - инсайд с Банковой Просмотров: 315
Недополучают из-за предвзятости: сравнили зарплаты женщин и мужчин
Недополучают из-за предвзятости: сравнили зарплаты женщин и мужчин Просмотров: 54
"Расследовать надо действия приспешников Януковича" - в Раде требуют открыть дело против соратника Медведчука
"Расследовать надо действия приспешников Януковича" - в Раде требуют открыть дело против соратника Медведчука
 1 Просмотров: 198
Правительство рассматривает введение локдауна на новогодние праздники
Правительство рассматривает введение локдауна на новогодние праздники Просмотров: 216
Больше всего комментируют
10
Во Львове "ЕС" и "Свобода" собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
5
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
4
"Журю в новом телешоу" - Maruv похвасталась достижениями в России
4
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
2
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Голосов: 18414
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть