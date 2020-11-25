Увольнение Буславец – результат борьбы за влияние на энергорынке - СМИ

На сегодня в энергетической отрасли идет борьба между олигархами и кланами. Фото: korrespondent.net

Увольнение в.и.о. министра энергетики Украины Ольги Буславец стало результатом борьбы за передел влияния в украинской энергетике, сопровождающейся мощной информационной кампанией.

Речь об этом идёт в статье "Почему Ольгу Буславец выжили из Минэнерго?", опубликованной изданием "Экономические новости".

"В последнее время кадровые перестановки во власти стали до неприличия скоропалительными, непубличными, просто какими-то под ковёрными. Топ-чиновников увольняют одним щелчком пальцев, буквально за их спиной, без всякого внятного объяснения причин – о которых украинцам остаётся только гадать. И вот теперь очередной жертвой этих интриг стала Ольга Буславец. Она была снята с должности без всяких предварительных слушаний, без открытой дискуссии, без критических публикаций в СМИ – похоже, что все эти демократические традиции остались в прошлом", - говорится в публикации.

Автор отмечает, что на сегодня в энергетической отрасли жёсткая борьба между олигархами и кланами, в которой задействованы СМИ.

"Они называют Буславец креатурой Ахметова. Активно муссируется версия о том, что Буславец останавливала АЭС в угоду ахметовским ТЭС, чем сильно разозлила Коломойского и Пинчука, чьи ферросплавные заводы нуждаются в дешевой электроэнергии. И что решение об её отставке исходило из Офиса президента. Но остановка энергоблоков АЭС в нынешнем году началась до назначения Буславец. А нынешний пуск энергоблока на Запорожской АЭС был запланирован до её отставки", - подчёркивает он.

В статье также указывается на вероятную причастность к информационной атаке против Ольги Буславец главы парламентского комитета по энергетике Андрея Геруса.

"Герус – человек Игоря Мазепы ("Concorde Capital"), однако он вполне может играть и в пользу Коломойского, потому что хозяева "Concorde Capital" и "Привата" старые приятели и компаньоны. Герус регулярно конфликтовал с Буславец по самым разным темам. Если проанализировать все их стычки, то можно придти к такому выводу: Герус всегда выступал не столько против Буславец, сколько против Ахметова. В тех случаях, где решения Буславец никак нельзя было истолковать как лоббизм интересов ДТЭК, Герус её не задевал. Тем не менее, это по его инициативе против Буславец была развёрнута информационная компания, упрямо называвшая её "человеком Ахметова"", - говорится в публикации.

Анализируя вероятность возвращения Ольги Буславец в Минэнерго в качестве министра, автор отмечает: "Для этого лишь необходимо, чтобы её поддержало парламентское большинство. Честно говоря, учитывая, что во главе комитета по энергетике стоит Герус, который ещё и регулярно ходит на Банковую "шептать" на ухо президенту, в это верится с трудом. Но сейчас, когда президент стремительно теряет свой вес из-за таких советчиков, а его партия разваливается на глазах, возможно всё! И возможно, что профессионализм Буславец таки сможет побороть нездоровую конкуренцию", - подытожил он.