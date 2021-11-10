Уволили председателя ГСЧС

Кабинет министров уволил Николая Чечеткина с должности председателя Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
Решение правительство приняло в среду, сообщает Gazeta.ua.
Чечеткин руководил ведомством с мая 2015 года, работал в частности при каденции министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обязанности председателя ГСЧС будет исполнять генерал Сергей Крук. Он руководил управлением ведомства в Ривненской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В правительстве Шмыгаля с самого начала удержались восемь человек – инфографика
15 июля Верховная Рада уволила Авакова с должности министра внутренних дел. На восьмой год пребывания в должности. Вместо него министром назначили Дениса Монастырского.
×
Комментарии