Уволили председателя ГСЧС

Чечеткин руководил ГСЧС с 2015 года. Фото: mvs.gov.ua

Кабинет министров уволил Николая Чечеткина с должности председателя Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Решение правительство приняло в среду, сообщает Gazeta.ua.

Чечеткин руководил ведомством с мая 2015 года, работал в частности при каденции министра внутренних дел Арсена Авакова.

Обязанности председателя ГСЧС будет исполнять генерал Сергей Крук. Он руководил управлением ведомства в Ривненской области.

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15 июля Верховная Рада уволила Авакова с должности министра внутренних дел. На восьмой год пребывания в должности. Вместо него министром назначили Дениса Монастырского.