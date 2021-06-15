Уволенный Зеленским Тупицкий "заседает" в Конституционном суде

Судьи Конституционного суда Александр Тупицкий и Александр Касминин, которых президент уволил, во вторник, 15 июня, участвовали в заседании суда дистанционно. Об этом сообщил сам Тупицкий, пишет "Укрінформ".
"Я и Касминин участвуем в заседаниях путем дистанционной работы. А именно направляем на электронные адреса всем судьям свои замечания, предложения по тем делам, которые являются в производстве Конституционного суда, и которые мы изучаем. Таким образом вносим свой вклад в рассмотрение тех или иных дел.
Конституционный суд обязан их принимать, рассматривать, голосовать", - сказал он.
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Тупицкий заявил, что в будущем он вместе с Касмининим будут принимать онлайн-участие в открытых заседаниях Палаты КС.
Он сказал, что на период его работы в онлайн-формате будет председательствовать на заседаниях КС его заместитель Сергей Головатый.
Тупицкий рассказал, что судьи договорились между собой работать в таком режиме после того, как на прошлой неделе шестеро судей отказались принимать участие в заседаниях КС и тем самым заблокировали его работу, требуя его и Касминина участия в рассмотрении дел.
27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы бывшего президента Януковича с 2013 года о назначении Тупицкого и Алексадра Касминина судьями Конституционного суда.
Прокуратура передала в суд обвинительный акт касательно Тупицкого.
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