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вторник, 15 июня 2021 17:01

Уволенный Зеленским Тупицкий "заседает" в Конституционном суде

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Уволенный Зеленским Тупицкий &quot;заседает&quot; в Конституционном суде
Президент отменил указ о назначении Тупицкого судьей в марте. Фото: rbc.ua

Судьи Конституционного суда Александр Тупицкий и Александр Касминин, которых президент уволил, во вторник, 15 июня, участвовали в заседании суда дистанционно. Об этом сообщил сам Тупицкий, пишет "Укрінформ".

"Я и Касминин участвуем в заседаниях путем дистанционной работы. А именно направляем на электронные адреса всем судьям свои замечания, предложения по тем делам, которые являются в производстве Конституционного суда, и которые мы изучаем. Таким образом вносим свой вклад в рассмотрение тех или иных дел.

Конституционный суд обязан их принимать, рассматривать, голосовать", - сказал он.

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Тупицкий заявил, что в будущем он вместе с Касмининим будут принимать онлайн-участие в открытых заседаниях Палаты КС.

Он сказал, что на период его работы в онлайн-формате будет председательствовать на заседаниях КС его заместитель Сергей Головатый.

Тупицкий рассказал, что судьи договорились между собой работать в таком режиме после того, как на прошлой неделе шестеро судей отказались принимать участие в заседаниях КС и тем самым заблокировали его работу, требуя его и Касминина участия в рассмотрении дел.

27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы бывшего президента Януковича с 2013 года о назначении Тупицкого и Алексадра Касминина судьями Конституционного суда.

Прокуратура передала в суд обвинительный акт касательно Тупицкого.

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Дата
15
июня

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