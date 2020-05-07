Уволенный председатель налоговой судится за должность

Бывший председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов подал в суд о его увольнении с должности.

Автор: @SFSofUkraine

"Вчера я подал иск в суд, в котором требую признать мое увольнение незаконным и восстановить меня в должности председателя ГНС.

Буду и дальше бороться с произволом законными методами", - написал он в Telegram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Верланов заявил об обысках

Главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу таможенной - Максима Нефедова правительство уволило с должности 24 апреля. Оба пробыли на должностях менее года.