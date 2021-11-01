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понедельник, 01 ноября 2021 06:49

Уступать не будет: Добкин сомневается в результатах экзит-пола

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Уступать не будет: Добкин сомневается в результатах экзит-пола
Кандидат на должность городского головы Харькова Михаил Добкин сомневается в результатах экзит-полла. Фото: facebook.com/Михаил Добкин

Кандидат на должность городского головы Харькова Михаил Добкин утверждает, что в первом туре ни один из кандидатов не набрал 50% голосов.

Он сомневается в беспристрастности экзит-полла. Считает, что его заказал штаб оппонента. Об этом написал в Facebook.

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"За основу своих новостей СМИ брали информацию экзит-полов, предварительно заказанных штабом оппонента. Их итоговая информация мало чем отличается от ранее публикуемых социсследований СОЦИСов, КМИСов и других контор. Теперь к реальной ситуации. Явка 28%. По нашим опросам 41% Игорь Терехов, 35% я. И это при всех их попытках вытянуть за уши провластного кандидата", - написал Добкин.

Он пообещал опубликовать результаты параллельного подсчета голосов

"Боремся дальше. Уступать никто не намерен!", - подытожил Добкин.

Кандидат в мэры Харькова от "Блока Кернеса - Успешный Харьков" Игорь Терехов победил в первом туре выборов с 51,9%. Соответствующие данные экзит-пола обнародовал центр "Социальный мониторинг".

Самовыдвиженец Михаил Добкин занял второе место с 27,6% голосов. На третьем месте – Александр Скорик от "Европейской солидарности".

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