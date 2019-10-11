"Устал": Зеленский рассказал о впечатлениях от прессмарафону

Владимир Зеленский во время пресмарафону в Киеве. Фото: day.kyiv.ua

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что устал во время прессмарафону. Он заверил, что отвечал на вопросы откровенно и искренне.

Глава государства также поблагодарил журналистов и всех зрителей, которые его поддерживали во время мероприятия.

"14 часов общения с прессой. Триста журналистов. Говорят, что более 500 вопросов. Это были вопросы, которые касались главного. Ответил на все. На некоторые, вероятно, не так, как кому-то хотелось бы. Но откровенно и искренне. Честно – устал. Но благодарен журналистам и всем зрителям, которые меня поддерживали. И это мы сделали вместе!", – написал Зеленский в Facebook после завершения мероприятия.

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10 октября президент Владимир Зеленский провел пресс-марафон на Kyiv Food Market. Она началась в 10:00. В общем на общение с президентом зарегистрировались около 300 журналистов.