Ющенко рассказал о судах вокруг ареста его имущества

Ющенко судится с ГПУ. Фото: ukrinform.ua

Третий президент Виктор Ющенко выиграл апелляцию о наложении ареста на его имущество. Об этом он написал в Facebook.

"Киевский апелляционный суд отказал прокурорам Управление специальных расследований Генпрокуратуры в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Печерского райсуда столицы от 9 июля. Которым было отказано в удовлетворении ходатайства о наложении ареста на имущество.

Соответствующее решение суд принял в понедельник", - сообщил третий президент.

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Прокуроры параллельно подали еще одно ходатайство в суд первой инстанции о наложении ареста. В удовлетворении им также отказали, рассказал Ющенко.

"Хочу напомнить, что соответствующие решения судьи приняли в рамках расследования уголовного производства о незаконном отчуждении "Межигорья" в пользу Виктора Януковича.

В начале лета ГПУ выдвинула мне подозрение в растрате имущества в рамках дела о резиденции, которую вывели из государственной собственности в 2007 году", - написал третий президент.

24 мая Виктору Ющенко сообщили о подозрении в завладении госимуществом в особо крупных размерах. Речь идет о завладении комплексом "Пуща Водица" урочища "Межигорье" при якобы сговоре с несколькими чиновниками. Имущество оценивается в 540 млн грн, впрочем суд не получил подтверждающих документов. Сам Ющенко обвинения отвергает.