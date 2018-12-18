Ющенко: Научитесь уважать духовное, а не сало с колбасой

 
Ексклюзивы
1/5
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 720
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 1422
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
3 Просмотров: 711
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2448
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 153
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1476
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 468
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 837
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2277
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
4 Просмотров: 315
Фото
Все фото
4
7
4
3
8
Ногами вперед: наказали россиян, которые хотели высказаться против Путина
Ногами вперед: наказали россиян, которые хотели высказаться против Путина
Мы объединились - новый глава Украинской православной церкви
Мы объединились - новый глава Украинской православной церкви
Вакарчук напомнил о Майдане
Вакарчук напомнил о Майдане
Нардеп &quot;выгуляла&quot; заграничный паспорт
Нардеп "выгуляла" заграничный паспорт
Жена кума Путина похвасталась фотосессией для Dolce &amp; Gabbana
Жена кума Путина похвасталась фотосессией для Dolce & Gabbana
Видео
Все видео
Майкл Щур разоблачил хитрые планы Порошенко
Майкл Щур разоблачил хитрые планы Порошенко
Порошенко дал пресс-конференцию
Порошенко дал пресс-конференцию
Порошенко раскритиковали за торжественное шествие на Собор в сопровождении колоколов
Порошенко раскритиковали за торжественное шествие на Собор в сопровождении колоколов
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Порошенко умеет выживать в различных ситуациях, это может обернуться против него - Кошулинский
Порошенко умеет выживать в различных ситуациях, это может обернуться против него - Кошулинский
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1260
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2277
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1440
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 2970
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1089
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
Просмотров: 720
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
вторник, 18 декабря 2018 15:45

Ющенко: Научитесь уважать духовное, а не сало с колбасой

  Комментировать
Ющенко: Научитесь уважать духовное, а не сало с колбасой
"Мы нуждаемся в десоветизации наших мозгов", - говорит третий президент Виктор Ющенко. Фото: Facebook.com/president.ukraine

Украинцам надо научиться уважать национальную церковь. Об этом сказал третий президент Виктор Ющенко журналистам во вторник.

"Создание Украинской поместной церкви - одно из крупных событий. Две трети украинцев не осознают это. Возможно, здесь есть какая-то логика. Если 300 лет жили под чужой церковью и нас приучили, что надо кланяться чужой церкви, говорить на чужом языке, иметь чужую память. Ходить по улицам, где павлики морозовы или чапаевы стоят.

Мы нуждаемся в десоветизации наших мозгов.

У болгарина, грека, поляка, грузина или армянина нет дискуссии: есть ли место на твоей территории национальной церкви или нету? Они живут десятками лет в своих поместных церквях. Болгарскую церковь 75 лет не признавали, грузинскую - 25. Мы только пришли к этому вселенского признанию. Впереди еще очень много политических контактов.

Когда мне говорят, что церковь создают только священники или паства, это большая ошибка. Поднимите историю всех вселенских соборов. Их всегда организовуют какие-то императоры.

Церковь и светское общество - это двое легких одного национального организма. Мы не можем отделять друг от друга. Мы украинский духовный мир носим в том же сердце, в котором носим свой патриотизм. Как у вас можно отделить светское начало и духовное? Да никак. Вы есть носителем того и того. Поэтому не надо упражняться в "академизме", когда церковь это будто бы одно и дальнее и это вас не касается, это будто бы попы что-то там делают. Нет, церковь делаете вы. Без власти ни одна церковь не становилась светочем государства, нации. И не надо лукавить.

В украинскую церковь перейдет абсолютное большинство московских попов

Знаю, что в украинскую церковь перейдет абсолютное большинство московских попов. Умные - сейчас. Другие, возможно, через 5-40 лет. Но перейдут.

Как ты живешь на этой земле и у тебя нет духовного уважения к ней? Как ты объяснишь это своим детям? Это выбор: ты служишь нации, государству? Или ты служишь другой, которая освящает С-300.

Украинцам надо научиться уважать национальную церковь. Если хотите, чтобы вы были успешными, было согласие. В мире нет примера, где нация, которая не решила вопрос гармонии, внутренней духовной интеграции, имела высокие экономические достижения, социальные стандарты. Это басни. Научитесь жить в одной семье. Извините, если вас церковь не объединяет, что вас может объединить? Сало? Колбаса? Вы же человек, вы же не животное. Вы же духом живете сначала.

И когда вопрос доходит до нашего духовного центра, мы начинаем комментировать: там на 3 дня позже, на 3 дня раньше, там не приняли что-то другое. Уважаемые, да самое главное - это каноническая, согласно церковному порядку, с признанием Матери-церкви Украинская автокефальная церковь. Впервые с 1686-го. Ну что мы копаемся в каких-то нюансах? Если будем это делать, мы никогда не увидим нашего главного праздника", - сказал Виктор Ющенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Притула о создании Православной церкви: "Все только начинается"

15 декабря в Киеве состоялся Объединительный Собор, на котором представители 3 православных церквей Украины приняли решение о создании Поместной церкви и выбрали ее предстоятелем митрополита Епифания.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ющенко: Научитесь уважать духовное, а не сало с колбасой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко

Самое читаемое
Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи
Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи
25
 Просмотров: 64417
Reuters показало лучшие фото года
Reuters показало лучшие фото года
29
 Просмотров: 27290
Соблазнительная подружка Ди Каприо пришла на вечеринку в блестящем мини платье
Соблазнительная подружка Ди Каприо пришла на вечеринку в блестящем мини платье
4
 Просмотров: 17216
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель &quot;ню&quot;: звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель "ню": звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
30
 Просмотров: 16606
На картине Леонардо да Винчи нашли дату конца света
На картине Леонардо да Винчи нашли дату конца света Просмотров: 14823
Политика
НАБУ обвиняет адвокатов в развале "дела Мартыненко" - Черезов
НАБУ обвиняет адвокатов в развале "дела Мартыненко" - Черезов
"Укртатнафта" должна вкладывать средства в технологии - Жеваго
"Укртатнафта" должна вкладывать средства в технологии - Жеваго Просмотров: 72
Мир, экономика и НАТО - Порошенко очертил стратегию для государства
Мир, экономика и НАТО - Порошенко очертил стратегию для государства Просмотров: 108
Порошенко пообещал предоставить воинам ОУН-УПА статус участника боевых действий
Порошенко пообещал предоставить воинам ОУН-УПА статус участника боевых действий Просмотров: 765
Медведчук подал в суд на нардепа
Медведчук подал в суд на нардепа Просмотров: 423
Больше всего комментируют
30
ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма
7
Майкл Щур разоблачил хитрые планы Порошенко
3
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
2
Появилась впечатляющая информация из личной жизни Путина
2
Как изменились цены на продукты с начала года
Голосов: 32834
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua