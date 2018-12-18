Ющенко: Научитесь уважать духовное, а не сало с колбасой

"Мы нуждаемся в десоветизации наших мозгов", - говорит третий президент Виктор Ющенко. Фото: Facebook.com/president.ukraine

Украинцам надо научиться уважать национальную церковь. Об этом сказал третий президент Виктор Ющенко журналистам во вторник.

"Создание Украинской поместной церкви - одно из крупных событий. Две трети украинцев не осознают это. Возможно, здесь есть какая-то логика. Если 300 лет жили под чужой церковью и нас приучили, что надо кланяться чужой церкви, говорить на чужом языке, иметь чужую память. Ходить по улицам, где павлики морозовы или чапаевы стоят.

Мы нуждаемся в десоветизации наших мозгов.

У болгарина, грека, поляка, грузина или армянина нет дискуссии: есть ли место на твоей территории национальной церкви или нету? Они живут десятками лет в своих поместных церквях. Болгарскую церковь 75 лет не признавали, грузинскую - 25. Мы только пришли к этому вселенского признанию. Впереди еще очень много политических контактов.

Когда мне говорят, что церковь создают только священники или паства, это большая ошибка. Поднимите историю всех вселенских соборов. Их всегда организовуют какие-то императоры.

Церковь и светское общество - это двое легких одного национального организма. Мы не можем отделять друг от друга. Мы украинский духовный мир носим в том же сердце, в котором носим свой патриотизм. Как у вас можно отделить светское начало и духовное? Да никак. Вы есть носителем того и того. Поэтому не надо упражняться в "академизме", когда церковь это будто бы одно и дальнее и это вас не касается, это будто бы попы что-то там делают. Нет, церковь делаете вы. Без власти ни одна церковь не становилась светочем государства, нации. И не надо лукавить.

В украинскую церковь перейдет абсолютное большинство московских попов

Знаю, что в украинскую церковь перейдет абсолютное большинство московских попов. Умные - сейчас. Другие, возможно, через 5-40 лет. Но перейдут.

Как ты живешь на этой земле и у тебя нет духовного уважения к ней? Как ты объяснишь это своим детям? Это выбор: ты служишь нации, государству? Или ты служишь другой, которая освящает С-300.

Украинцам надо научиться уважать национальную церковь. Если хотите, чтобы вы были успешными, было согласие. В мире нет примера, где нация, которая не решила вопрос гармонии, внутренней духовной интеграции, имела высокие экономические достижения, социальные стандарты. Это басни. Научитесь жить в одной семье. Извините, если вас церковь не объединяет, что вас может объединить? Сало? Колбаса? Вы же человек, вы же не животное. Вы же духом живете сначала.

И когда вопрос доходит до нашего духовного центра, мы начинаем комментировать: там на 3 дня позже, на 3 дня раньше, там не приняли что-то другое. Уважаемые, да самое главное - это каноническая, согласно церковному порядку, с признанием Матери-церкви Украинская автокефальная церковь. Впервые с 1686-го. Ну что мы копаемся в каких-то нюансах? Если будем это делать, мы никогда не увидим нашего главного праздника", - сказал Виктор Ющенко.

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15 декабря в Киеве состоялся Объединительный Собор, на котором представители 3 православных церквей Украины приняли решение о создании Поместной церкви и выбрали ее предстоятелем митрополита Епифания.