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понедельник, 22 февраля 2021 13:18

Уруский прокомментировал фотографии с Кадыровым

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Уруский прокомментировал фотографии с Кадыровым
Была применена практика, согласно которой, личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке. Фото: facebook.com/dshmyhal

Вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский пояснил совместные фото с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым во время официальной церемонии открытия международной военно-технической выставки IDEX-2021 в Абу-Даби.

Глава украинской правительственной делегации прокомментировал ситуацию в Facebook.

"Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке. Я лично во время, в ходе и после церемонии не имел (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ, коим является Кадыров. Не считаю возможным "шарахаться" от представителей ни страны-агрессора, ни любой другой страны, демонстрируя таким образом неуверенное поведение и слабость украинской стороны", - написал Уруский.

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Выставка IDEX-2021 продлится в столице Объединенных Арабских Эмиратов до четверга. На ней присутствуют Кадыров, замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Сегодня премьер-министр Денис Шмигаль потребовал от вице-премьера Урусского объяснений относительно фотографий с Кадыровым, которые опубликовали в СМИ.

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