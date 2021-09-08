Уровень доверия к Кличко и Разумкову становится для Банковой серьезной проблемой - Голобуцкий

Политолог Алексей Голобуцкий: "Сейчас нет никаких причин для роста президентского рейтинга". Фото: Еспресо

Низкий антирейтинг и высокий уровень доверия Украинский к мэру столицы Виталия Кличко и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова может стать серьезной проблемой для Офиса президента, когда начнутся выборы.

Об этом в интервью изданию "Деловая столица" заявил политолог Алексей Голобуцкий.

"Помнится, в весеннем опросе "Рейтинга" у Разумкова, Кличко и еще у кого-то были самые низкие антирейтинги. Если выборы главы государства состоятся, как им положено, через 2,5 года, мы понимаем, что к тому времени президент уже будет гораздо менее популярен, тогда доверие к Разумкову и Кличко становится для Банковой серьезнейшей проблемой", - считает Голобуцкий.

Политолог отметил, что сейчас нет никаких причин для роста президентского рейтинга.

"Когда мы видим, что рейтинг вырос на каких-то 2%, плюс техническая погрешность. Такое впечатление, что эта социология делается для одного читателя. Я не вижу оснований для роста рейтинга Зеленского. Из-за визита к Байдену? Или парада на 24 августа? Что людей беспокоит, согласно социологии? Тарифы, цены, безопасность. Что из этого изменилось в позитивную сторону? Ничего. Единственная тенденция, о которой можно говорить, — рейтинг не падает", - сказал Голобуцкий.

Он также добавил, что не видит оснований и для повышения уровня поддержки партии "Слуга народа".

"Не вижу у них причин для роста, разве что вождение в пьяном виде представителя партии как-то "поднимает" их рейтинг. Если без шуток, то, возможно, люди упорно не хотят разочаровываться, ищут какие-то зацепки", - подытожил он.