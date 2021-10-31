Упростили получение Covid-сертификатов в "Дії"

Правительство упростило получение Covid-сертификатов у "Дії".
Теперь сертификат о вакцинации можно получить без подтверждения через Photo ID. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
"Для получения Covid-сертификатов в "Дії" не нужна электронная подпись, в частности, и "Дія.Підпис", для которой требуется подтверждение лица с помощью Photo ID. Достаточно будет согласия пользователя", - говорится в сообщении.
Создание сертификата без подписи уже доступно в последнем обновлении программы.
Чтобы сгенерировать сертификат, как на портале, так и в приложении "Дія", достаточно авторизации через BankID или Mobile ID.
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Для того чтобы получить сертификат в приложении "Дія", необходимо:
- обновить программу "Дія" до последней версии;
- нажать Услуги и выбрать Covid-сертификаты - Получить сертификат;
- поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из электронной системы здравоохранения (ЕСЗ) в действие.
Чтобы создать сертификат на портале, необходимо:
- авторизироваться на портале;
- в меню Услуги нажать пункт Здоровье, а затем - Covid-сертификат о вакцинации;
- дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСЗ) в "Дію".
В ноябре в приложении "Действие" должны появиться ПЦР-тесты и сертификаты о выздоровлении от коронавируса.
Если у человека нет прививки и он хочет создать Covid-сертификат на основе ПЦР-теста – нужно зайти на сайт лаборатории или в соответствующий раздел в "Действии" и проверить, загружает ли лаборатория результаты тестирования в систему.
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