Упоминание Зеленского в расследовании оффшоров повышает для Байдена вопрос усиления финансовой прозрачности в мире - Белый Дом

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала расследование Pandora Papers

Упоминание о президенте Владимире Зеленском в расследовании оффшоров, проведенном Международным консорциумом журналистов-расследователей, не изменит диалога между Киевом и Вашингтоном, но повышает для президента Джо Байдена важность вопроса усиления финансовой прозрачности в мире.

Об этом во время брифинга в Белом доме сказала пресс-секретарь администрации Джен Псаки, пишет "Голос Америки".

"Президент Байден предан делу повышения прозрачности как в американской, так и в международной финансовой системе. Он настаивает на этом в рамках своей внутренней политики. Также на международных форумах он сосредоточил внимание на важности сравнить правила игры, уменьшить коррупцию и убедиться, что мы делаем это как скоординированное международное общество", - сказала пресс-секретарь.

Кроме того, правительство США также изучает информацию, которую обнародовали в рамках глобального расследования Pandora Papers. Об этом во время брифинга заявил спикер Государственного департамента Нед Прайс, говорится на сайте Госдепа.

Он отметил, что США усиливают расследование возможной незаконной финансовой деятельности и сокрытие незаконно приобретенного богатства.

"Я знаю, что к этому большой интерес. Мы, конечно, видели отчеты о Pandora Papers, которые мы проверяем", - добавил Прайс.

Представитель Госдепа добавил, что США последовательно настаивают на полной имплементации действующих стандартов и, где это необходимо, на усилении мероприятий именно для того, чтобы сделать возможным раскрытие информации о конечных бенефициарах, стоящих за компаниями-оболочками.

3 октября 2021 года расследователи "Слидство.Инфо" опубликовали фильм "Оффшор 95", где среди прочего говорится и о бизнесе президента Владимира Зеленского и его окружения. В частности расследователи выяснили, что оффшорная сеть "кварталовцев" могла получать от компаний олигарха Игоря Коломойского миллионы через кипрский филиал "ПриватБанка".