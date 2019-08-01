"Улучшение отношений с Путиным" - ученый Валентин Бушанский раскритиковал политику Зеленского

Валентин Бушанский прокомментировал политику Владимира Зеленского. Фото: video.112.ua

Украинский политолог и ученый 46-летний Валентин Бушанский поделился своим мнением относительно новоиспеченной власти в Украине и о правлении президента Владимира Зеленского.

По словам ученого, народ в максималистский способ бросил прежнюю политическую элиту.

"После парламентских выборов украинская политика сильно изменится. Никогда еще в парламенте не было такого монопартийного большинства", - рассказывал Бушанский.

Проблема заключается в том, что действия Зеленского расходятся с его словам, говорит Валентин.

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"Слова президента вызывают когнитивный диссонанс с его действиями. Часто возникает вопрос, в чьих интересах он играет? Он имеет возможность начать мирное урегулирование событий на Донбассе, в частности, выйти из Минских договоренностей, которые себя дискредитировали. Но не делает этого". - прокомментировал политолог.

Ученый отметил, что народ избрал к власти новичков, которые на данный момент не способны управлять страной.

"Не могу сказать, что Зеленский воспользуется своей властью рационально и в интересах украинского народа. Есть достаточные основания опасаться того, что политика президента будет направлена на улучшение отношений с Путиным". - отметил Бушанский.

Политолог рассказал об оппонентах Зеленского - "Оппозиционную платформу - За жизнь" и "Европейскую солидарность".

"Показывая на Медведчука и Бойко, Зеленский может указать на страшные пророссийские политические силы, которые хотят отречься от Украины. И при этом подчеркнуть собственный патриотизм. Имея две неприятные для народа политические силы, Зеленский получил выгодные условия для собственного положительного позиционирования", - подытожил Бушанский.

Новый состав украинского правительства будет сформирован в первые дни работы Верховной Рады. Представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил, об этом в эфире 1 + 1.