Юлия Тимошенко может возглавить список Аграрной партии

Политический обозреватель Антон Кучухидзе заявил, что "Батькивщина" и "Аграрная партия" ведут переговоры о совместном участии в выборах. Фото: Вісті Придніпров'я

По данным источника в Аграрной партии сейчас аграрии ведут переговоры с Батькивщиной об объединении и совместном походе на выборы. Об этом сообщил политический обозреватель Антон Кучухидзе.

Рабочая версия союза, со слов источника в АПУ, такова, что политические силы объединяют партии под вывеской Аграрной партии, а список возглавит Юлия Тимошенко.

"Потенциально, это хороший союз, ибо локальные выборы в ОТГ здесь выигрывала Батькивщина, а Аграрная партия входила в 3-ку лидеров. Что это даст аграриям и Тимошенко? У них возрастут шансы потеснить Радикальную партию Ляшка с Центра Украины и забрать его голоса себе", - пишет Кучухидзе.

Накануне Аграрная партия заявила о решении участвовать в досрочных парламентских выборах. Руководителем избирательной кампании Аграрной партии стал Олег Корбан. Ранее стало известно, что Батькивщина будет участвовать в выборах совместно с партией "Основа" Таруты. "Мы приветствуем, что голос Донбасса, сильный и профессиональный, будет звучать в политической партии "Батьківщина". Мы и дальше будем привлекать к команде профессионалов ", - сказал депутат ВР от "Батьківщини" Иван Крулько.