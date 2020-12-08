"Украл куртку за 800 грн - 3 года тюрьмы. Соврал на 9 млн - штраф". Нардепов раскритиковали в прямом эфире

В студии были депутаты от "ЕС", "Слуги народа" и "Голос", фракции которых голосовали за смягчение ответственности за ложь в декларациях.

Народные депутаты получили критику относительно принятого ими решения смягчить ответственность за ложь в декларациях.

Видео с ток-шоу "Обратный отсчет" на телеканале "UA:Перший" опубликовал журналист Даниил Мокрык.

- Год назад женщина в Гусятинском районе купила журнал для взрослых. 4 страницы с него она продала односельчанину. Получила приговор - 1,5 года ограничения свободы условно. Человек, который не подаст декларацию, - не получит такого наказания, так как оно не предусмотрено. Скажите, кто из вас, проголосовав этот закон, считает, что подача декларации - меньшее преступление, чем те, что я назвал? - спросил журналист.

На что депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко ответила: "Я предлагаю поговорить не о Playboy, а об ответственности за декларирование".

- Я же задал простой вопрос, - отреагировал журналист.

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Потом вопрос задал председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин: "Считаете ли вы, что ложь в декларации более чем 9 миллионов - это легкое преступление?".

Ну конечно нет, - ответила депутат.

- Но вы проголосовали за это, - сказал Шабунин. - Девушка 17 лет стягивает с манекена куртку за 800 гривен. Влетает на 3 года. Мужчина в магазине ворует водку, сигареты,1 тысячу гривен. От 3 до 6. Считаете ли вы это справедливым? Ранее если депутат солгал на более чем 500 тысяч гривен - грозило 2 года тюрьмы. Теперь если депутат солгал в 9 миллионов - ему грозит максимум штраф. И только от 9 миллионов - максимум исправительное учреждение, общежитие другими словами. У меня предметные вопрос, вы называете этот закон компромиссом. Какая именно фракция требовала отсутствия тюрьмы за ложь в декларациях?

На что депутаты не дали конкретного ответа. В студии были депутаты от "ЕС", "Слуги народа" и "Голос".

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Из-за этого Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. Речь шла об угрозах национальной безопасности. 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за ложь в декларациях. Предусматривается штраф и ограничение свободы. Ранее также предполагалось тюремное заключение.