"Украл куртку за 800 грн - 3 года тюрьмы. Соврал на 9 млн - штраф". Нардепов раскритиковали в прямом эфире

 
Ексклюзивы
1/5
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
5 Просмотров: 1062
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
2 Просмотров: 495
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 531
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2979
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1575
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1638
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1764
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 297
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1089
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
3 Просмотров: 5877
Фото
Все фото
4
4
6
5
5
В Харькове атаковали офис партии Медведчука
В Харькове атаковали офис партии Медведчука
СБУ блокировала работу сall-центров по поддержке российского бизнеса, который финансировал Л/ДНР
СБУ блокировала работу сall-центров по поддержке российского бизнеса, который финансировал Л/ДНР
Умер первый в истории темнокожий президент
Умер первый в истории темнокожий президент
Ломали технику и мебель под &quot;холодным душем&quot;: показали фото и видео ночной драки в Одесском облсовете
Ломали технику и мебель под "холодным душем": показали фото и видео ночной драки в Одесском облсовете
&quot;Львовщина показала пример объединения&quot;: 5 партий подписали меморандум
"Львовщина показала пример объединения": 5 партий подписали меморандум
Видео
Все видео
"Украл куртку за 800 грн - 3 года тюрьмы. Соврал на 9 млн - штраф". Нардепов раскритиковали в прямом эфире
"Украл куртку за 800 грн - 3 года тюрьмы. Соврал на 9 млн - штраф". Нардепов раскритиковали в прямом эфире
В Раде призывают бойкотировать мураевский телеканал, который запустил в эфир пособника боевиков
В Раде призывают бойкотировать мураевский телеканал, который запустил в эфир пособника боевиков
На выборах в Кривом Роге виксируют нарушения
На выборах в Кривом Роге виксируют нарушения
15 лет добросовестной службы: подчиненный Баканова, топ-чиновник СБУ живет в элитном особняке за 11 млн грн
15 лет добросовестной службы: подчиненный Баканова, топ-чиновник СБУ живет в элитном особняке за 11 млн грн
Зеленский посвятил выборам в Кривом Роге видеообращение
Зеленский посвятил выборам в Кривом Роге видеообращение
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 531
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2979
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
5 Просмотров: 1683
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1089
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2020
Просмотров: 954
Чарівна паличка
– Ми були йому непотрібні, але мстився мамі та забирав нас на вихідні, – каже Олеся. Коли батьки розлучилися, їй було 5 років, а ...
вторник, 08 декабря 2020 12:57

"Украл куртку за 800 грн - 3 года тюрьмы. Соврал на 9 млн - штраф". Нардепов раскритиковали в прямом эфире

  Комментировать
&quot;Украл куртку за 800 грн - 3 года тюрьмы. Соврал на 9 млн - штраф&quot;. Нардепов раскритиковали в прямом эфире
В студии были депутаты от "ЕС", "Слуги народа" и "Голос", фракции которых голосовали за смягчение ответственности за ложь в декларациях.

Народные депутаты получили критику относительно принятого ими решения смягчить ответственность за ложь в декларациях.

Видео с ток-шоу "Обратный отсчет" на телеканале "UA:Перший" опубликовал журналист Даниил Мокрык.

- Год назад женщина в Гусятинском районе купила журнал для взрослых. 4 страницы с него она продала односельчанину. Получила приговор - 1,5 года ограничения свободы условно. Человек, который не подаст декларацию, - не получит такого наказания, так как оно не предусмотрено. Скажите, кто из вас, проголосовав этот закон, считает, что подача декларации - меньшее преступление, чем те, что я назвал? - спросил журналист.

На что депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко ответила: "Я предлагаю поговорить не о Playboy, а об ответственности за декларирование".

- Я же задал простой вопрос, - отреагировал журналист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп

Потом вопрос задал председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин: "Считаете ли вы, что ложь в декларации более чем 9 миллионов - это легкое преступление?".

Ну конечно нет, - ответила депутат.

- Но вы проголосовали за это, - сказал Шабунин. - Девушка 17 лет стягивает с манекена куртку за 800 гривен. Влетает на 3 года. Мужчина в магазине ворует водку, сигареты,1 тысячу гривен. От 3 до 6. Считаете ли вы это справедливым? Ранее если депутат солгал на более чем 500 тысяч гривен - грозило 2 года тюрьмы. Теперь если депутат солгал в 9 миллионов - ему грозит максимум штраф. И только от 9 миллионов - максимум исправительное учреждение, общежитие другими словами. У меня предметные вопрос, вы называете этот закон компромиссом. Какая именно фракция требовала отсутствия тюрьмы за ложь в декларациях?

На что депутаты не дали конкретного ответа. В студии были депутаты от "ЕС", "Слуги народа" и "Голос".

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование.

Из-за этого Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. Речь шла об угрозах национальной безопасности.

4 декабря Верховная Рада приняла законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за ложь в декларациях. Предусматривается штраф и ограничение свободы. Ранее также предполагалось тюремное заключение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Украл куртку за 800 грн - 3 года тюрьмы. Соврал на 9 млн - штраф". Нардепов раскритиковали в прямом эфире». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
декабря

Темнокожий вокалист повторяет "спасибо" и "харашо"

Объявили об окончании войны

Ломаченко сделал первый шаг к званию абсолютного чемпиона мира

В Киеве снесли памятник

Западные страны отдали украинские территории Польши

На опознание тел потребовалось 10 дней

Самое читаемое
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 11 Просмотров: 44640
&quot;Ламинат и линолеум - это прошли век&quot;
"Ламинат и линолеум - это прошли век" 1 Просмотров: 16056
&quot;К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче&quot;. Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
"К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче". Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
 Просмотров: 12762
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак 1 Просмотров: 11799
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
 Просмотров: 8928
Политика
В Киевсовете создали семь фракций. Крупнейшие "ЕС" и "УДАР"
В Киевсовете создали семь фракций. Крупнейшие "ЕС" и "УДАР" Просмотров: 27
Сытник может спать спокойно. Прокомментировали назначение нового директора НАБУ
Сытник может спать спокойно. Прокомментировали назначение нового директора НАБУ Просмотров: 63
В Харькове атаковали офис партии Медведчука
В Харькове атаковали офис партии Медведчука
4
 Просмотров: 351
В правительстве заговорили об изменениях в Конституцию
В правительстве заговорили об изменениях в Конституцию Просмотров: 441
Владелец телеканала заявил, что Л/ДНР - не террористы
Владелец телеканала заявил, что Л/ДНР - не террористы Просмотров: 828
Больше всего комментируют
11
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
10
Президент посетил бойцов на линии фронта в зоне ООС
5
Макароны и хлеб опасные для мозга - ученые
5
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
3
Далеко не все хотят реформирования украинской армии - Хомчак
Голосов: 18496
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть