Украинского вице-премьера заметили на фотографиях с Кадыровым

Премьер-министр Денис Шмыгаль требует от вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского срочных объяснений относительно совместного фото с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Фото Шмигаль опубликовал в Facebook. Индийское издание Pledge Times также опубликовало снимки Кадырова и Уруского, которые находятся рядом друг с другом.

Фото: pledgetimes.com

Уруский находится в Абу-Даби на одной из крупнейших мировых военных международных выставок IDEX-2021. Она продлится в столице Объединенных Арабских Эмиратов до четверга.

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21 февраля Уруский сообщил, что возглавляет украинскую делегацию на выставке вооружений IDEX-2021. Известно, что на ней также присутствуют Кадыров, замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и глава Татарстана Рустам Минниханов.