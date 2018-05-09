Украинское издание вело трансляцию военного парада с ДНР и Москвы

Украинское издание "Корреспондент.net", которое связывают с олигархом Сергеем Курченко, вело на своем сайте прямую трансляцию военного парада в так называемой ДНР и из Москвы

.Об этом содержится информация на сайте издания.Журналисты рассказали, что в ДНР в так называемом "Параде Победы 2018" приняли участие 1,5 тыс. человек. Также прибыли вооруженные части оккупированной Россией части Грузии - Южной Осетии. Ее журанлисты называют "непризнанной республикой".

В материале о параде в столице России журналисты расхваливали военное вооружение оккупанта.

Журналисты рассказали о военной мощи так называемой ДНР и Москвы

Журналисты рассказали о военной мощи так называемой ДНР и Москвы ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голову российского центра науки облили зеленкой и фекалиями

Представители Национального корпуса и Национальных дружин пришли к зданию телеканала "Интер" и требуют лишить канал лицензии из-за "системную антиукраинскую редакционную политику". Активисты требуют изъять "пропагандистские заявления ведущих" вечернего концерта к 9 мая.