Украинским самолетам запретили полеты над еще одной страной Ближнего Востока

Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям перелеты воздушным пространством Ирана и Ирака после падения самолета "Международных авиалиний Украины", сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Начинаем внеплановую проверку обеспечения летной деятельности, поддержания летной годности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов "Международных авалиний Украины".
Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний", – сообщал Гончарук в среду.
Запрет на перелеты вступил в силу в полночь 9 января. Он распространяется на всех эксплуатантов лайнеров, зарегистрированных в Украине.
Также проводится внеплановая проверка самолетов МАУ.
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Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран – Киев, разбился вскоре после взлета 8 января.
На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане 7 государств.
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