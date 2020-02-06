Украинский Вашингтон родится из военной среды

"Правильные институты могут создать только правильные люди, - говорит в интервью журналу "Країна" Геннадий Друзенко, юрист-международник, основатель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова. - Американцам повезло. Вашингтон был идеальным для начала нового отсчета. Войска хотели сделать его диктатором, ведь имел невероятную популярность. Его просили оставаться президентом, сколько Бог даст жизни. А он ушел после двух каденций. Заложил традиции демократической власти. Надо молиться, чтобы Бог послал нам украинского Вашингтона, который захочет остаться в истории, а не увеличить свое состояние или отомстить оппонентам. Надеюсь, национальный лидер родится из военной среды. Ветераны, волонтеры, Вооруженные силы - единственные, кто конкурирует с президентом по уровню народного доверия. Власть пытается дискредитировать это сообщество".

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