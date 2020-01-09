Украинский самолетам запретили полеты над еще одной страной Ближнего Востока

Полеты запретили также над Ираком.

Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям перелеты воздушным пространством Ирана и Ирака после падения самолета Международных авиалиний Украины, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Начинаем внеплановую проверку обеспечения летной деятельности, поддержания летной годности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов "Международные авалинии Украины".

Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний", - сообщал Гончарук в среду.

Запрет на перелеты началась в полночь 9 января. Она распространяется на всех эксплуатантов лайнеров, зарегистрированных в Украине.

Также проводится внеплановая проверка самолетов МАУ.

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Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран – Киев, разбился вскоре после взлета 8 января. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане 7 государств.