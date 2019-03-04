Украинский президент стал рекордсменом

Фото: facebook.com/NacionalnyjReestrRekordov

Коллекцию рушников третьего президента Украины Виктора Ющенко признали крупнейшей в мире.

Об этом решении экспертов сообщили в Национальном реестре рекордов в Facebook.

"Виктор Ющенко отныне официально обладатель крупнейшей в мире коллекции украинских рушников. Эксперты Национального реестра рекордов Виталий Зорин и Ветрова Лана насчитали 5730 аутентичных вышитых и тканых рушников, которые являются оберегом культурной памяти украинцев", - говорится в сообщении.

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23 февраля Виктор Ющенко отметил свое 65-летие. Специально для именинника старший сын Андрей с невестой Еленой заказали торт в виде рушника.