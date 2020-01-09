Украинский посол ответил на критику Польши и Израиля о памяти Бандеры

Посол Украины в Израиле донес позицию государственной политики о памяти. Фото: apostrophe.ua

Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко ответил на критику израильского коллеги Джоэла Лиона по чествованию лидеров ОУН Андрея Мельника, Степана Бандеры, писателя, политического деятеля Ивана Липы и его сына Юрия.

Посол заявил, что такие дискуссии должны проходить на уровне историков и экспертов, говорится в сообщении прессслужбы посольства Украины в Израиле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пост Ульяны Супрун о Степане Бандере забанили

Встреча дипломатов состоялась 9 января. По словам Надоленко, публичная дискуссия, которую проводит Джоэл Лион, по внутренним вопросам украинской политики является контрпродуктивной.

"9 января посол Украины довел до израильской стороны позицию по контрпродуктивность публичной дискуссии, проводимой послом Израиля в Украине Джоэл Лионом, в частности, в контексте совместного заявления послов Израиля и Республики Польша в Украине от 2 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Украинский посол подчеркнул, что возрождение и сохранение нацпамяти украинского народа является одним из основных направлений государственной политики Украины.

2 января посольства Израиля и Польши в Украине раскритиковали памяти главы ОУН-УПА Степана Бандеры и других выдающихся украинских националистов. По их мнению, фигуры Андрея Мельника, Степану Бандере, а также Ивана Липу и его сына, Юрия, являются, которые нужно раз и навсегда осудить. Украина вызвала посла Польши из-за критики памяти Бандеры в Киев.