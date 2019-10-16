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среда, 16 октября 2019 14:47

Украинский энергорынок оказался на пороге сворачивания

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Украинский энергорынок оказался на пороге сворачивания
Глава энергетического комитета ВР Андрей Герус предлагает свернуть рынок электроэнергии

Глава энергетического комитета ВР Андрей Герус предлагает свернуть рынок электроэнергии и перейти к жесткому ручному управлению. Это приведет к отказу от евроинтеграции Украины и к энергокапитуляции перед Россией.

Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook.

"Главный "энергорыночник" страны похоже уже сворачивает "рынок".

И готовится в ручном режиме через карманную НКРЭКУ рулить миллиардными финансовыми потоками?! Как я уже писал - своей турбореактивной правкой в Закон про рынок э/э ее инициатор не просто открыл импорт э/э из России, но и банально ввёл в заблуждение президента Зеленского, не пояснив президенту, что в Украине валом своих генерирующих мощностей, а Белорусь это в данном случае Россия", - написал Кучеренко.

Депутат сообщил, что в повестку дня сегодняшнего заседания Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг экстренно включили законопроект Андрея Геруса № 2236-2 о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии", которым предлагается свернуть рынок электроэнергии.

"Если коротко – фактически, это полная остановка энергорынка, переход к жесткому ручному управлению, энергокапитуляция перед РФ и отказ от еврообязательств: уничтожаются рыночные механизмы рынка электроэнергии, отрасль снова загоняется в стойло ручного регулирования; ретроспективно ликвидируются гарантии на полный выкуп э/э для "зеленой" генерации; создаются преференции для импорта э/э из Беларуси", - написал депутат.

Он также напомнил, что импорт электроэнергии из Беларуси это импорт российской электроэнергии, разрешив который Украина усиливает влияние РФ на отечественном энергорынке. По его мнению, принятие законопроекта Геруса - это сдача национальных интересов.

"Мы хорошо знаем, что такое "импорт из Беларуси". Что такое "белорусский антрацит", что такое "белорусские устрицы". Беларусь, при всем уважении, давно превратилась в хаб по легализации запрещенных экспортно-импортных операций с Российской Федерацией. А в следующем году заработает БелАЭС, построенная за счет 10-миллиардного кредита от РФ. И вот украинской энергетике предлагают с головой нырнуть в эту коррупционную клоаку", - объяснил Кучеренко.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус предложил поправку - разрешить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи".

Большинство энергроэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев. 4 октября на сайте президента была зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из России. 7 октября группа депутатов фракции "Европейская Солидарность" подала законопроект об отмене импорта из РФ (рег.номер 2236). Позже был подан еще один законопроект по этому вопросу депутатами фракции "Батькивщина" (рег.номер 2236-1).

15 октября на официальном веб-портале Верховной Рады зарегистрирован проект Закона о внесении изменения в Закон Украины "О рынке электрической энергии" (рег.номер 2236-2) авторства Андрея Геруса. Текст законопроекта пока не обнародован.

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Дата
16
октября

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