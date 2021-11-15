Украинские войска готовы отбивать полномасштабные атаки

Украинская армия готова к обороне. Фото: slovoidilo

Украинская армия находится в постоянной готовности обороняться и отражать полномасштабные атаки.

"И на сегодняшний день мы также готовы отражать захват объектов критической инфраструктуры. Поэтому, если мы говорим о готовности, то она боевая и круглосуточная", заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в программе "Свобода слова" на ICTV.

Она также добавила, что украинская разведка одна из лучших.

"Главное управление разведки мощно как никогда. У нас много официальных заявлений иностранных государств с благодарностью за работу нашей военной разведки", подчеркнула Маляр.

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30 октября издание The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщило, что Россия снова наращивает военное присутствие у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность некоторых официальных лиц в США и Европе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили. Украинская разведка заявила, что Россия не перекидывала дополнительные войска, а информацию об этом назвала "элементом психологического давления".