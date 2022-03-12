Украинские военные ранили вражеского полковника, но его спасли кадыровцы

Защитники подбили вражеского полковника. Фото: Цензор

Украинские военные ранили полковника российской армии Юрия Медведева, но его спасли кадыровцы.

В ходе боя за очередной населенный пункт наши воины эвакуировали раненого командира бригады, полковника армии Юрия Медведева", в Telegram сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Его вынесли из-под огня на безопасное место. Наши бойцы оказали ему первую медицинскую помощь и на своем транспорте оперативно доставили в госпиталь, передали его медикам", - написал он.

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При этом Кадыров уверяет, что его "бойцы" успешно противостоят "бандеровцам, нацистам и шайтанам" в Украине.

Подконтрольные главе Чечни Рамзану Кадырову силовики воюют на стороне РФ и, по неподтвержденной информации, используют на технике символику V. Боевики Кадырова – недостойны того, чтобы их бояться. У них нет особых военных заслуг и максимум на что способны заниматься мародерством.