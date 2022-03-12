Украинские военные ранили вражеского полковника, но его спасли кадыровцы

 
Ексклюзивы
1/5
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1377
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 2457
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 5517
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7086
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Просмотров: 88625
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6581
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2385
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2781
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6570
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2268
Фото
Все фото
20
8
2
3
5
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
&quot;Сейчас, твари, начнется совсем вторая война&quot; - Арестович пригрозил оккупантам
"Сейчас, твари, начнется совсем вторая война" - Арестович пригрозил оккупантам
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
В Украине заблокировали youtube-каналы инфотеррориста Шария
В Украине заблокировали youtube-каналы инфотеррориста Шария
Тину Канделаки объявят в международный розыск - Венедиктова
Тину Канделаки объявят в международный розыск - Венедиктова
Видео
Все видео
"Идем к победе" - Зеленский записал первое видеообращение с улицы
"Идем к победе" - Зеленский записал первое видеообращение с улицы
У Кивы нашли квартиру в Конче-Заспе на 500 квадратов
У Кивы нашли квартиру в Конче-Заспе на 500 квадратов
Кум Путина первым стал распространять вбросы о биохимических лабораториях - МВД
Кум Путина первым стал распространять вбросы о биохимических лабораториях - МВД
"Решили провести дехимизацию Украины? Аммиаком, фосфором?" – Зеленский пригрозил России новыми санкциями
"Решили провести дехимизацию Украины? Аммиаком, фосфором?" – Зеленский пригрозил России новыми санкциями
"Кацапстан должен прекратить свое существование" - Подервянский
"Кацапстан должен прекратить свое существование" - Подервянский
Интервью
1/5
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 234
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 2862
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 3456
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8784
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3195
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 585
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
суббота, 12 марта 2022 01:01

Украинские военные ранили вражеского полковника, но его спасли кадыровцы

  Комментировать
Украинские военные ранили вражеского полковника, но его спасли кадыровцы
Защитники подбили вражеского полковника. Фото: Цензор

Украинские военные ранили полковника российской армии Юрия Медведева, но его спасли кадыровцы.

В ходе боя за очередной населенный пункт наши воины эвакуировали раненого командира бригады, полковника армии Юрия Медведева", в Telegram сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Его вынесли из-под огня на безопасное место. Наши бойцы оказали ему первую медицинскую помощь и на своем транспорте оперативно доставили в госпиталь, передали его медикам", - написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белецкий ответил Кадырову по поводу "награды за головы" украинцев

При этом Кадыров уверяет, что его "бойцы" успешно противостоят "бандеровцам, нацистам и шайтанам" в Украине.

Подконтрольные главе Чечни Рамзану Кадырову силовики воюют на стороне РФ и, по неподтвержденной информации, используют на технике символику V. Боевики Кадырова – недостойны того, чтобы их бояться. У них нет особых военных заслуг и максимум на что способны заниматься мародерством.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинские военные ранили вражеского полковника, но его спасли кадыровцы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
20
 Просмотров: 88625
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ Просмотров: 66463
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
3
 Просмотров: 39427
&quot;Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает&quot; - захватчики показывают пятки от ВСУ
"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает" - захватчики показывают пятки от ВСУ
5
 Просмотров: 34814
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине Просмотров: 28223
Политика
"Будем бить по рукам" - Кулеба о захвате российскими оккупантами украинских АЭС
"Будем бить по рукам" - Кулеба о захвате российскими оккупантами украинских АЭС Просмотров: 297
"Россия перешла к новой стадии террора" - Зеленский обратился к украинцам
"Россия перешла к новой стадии террора" - Зеленский обратился к украинцам Просмотров: 162
Путин хочет ввести в Украину наемников из Сирии – реакция США
Путин хочет ввести в Украину наемников из Сирии – реакция США Просмотров: 3861
70% территории Луганской области оккупировано - глава военно-гражданской администрации
70% территории Луганской области оккупировано - глава военно-гражданской администрации Просмотров: 864
Белорусские морги переполнены "200-ми" российскими оккупантами - СМИ
Белорусские морги переполнены "200-ми" российскими оккупантами - СМИ Просмотров: 1144
Больше всего комментируют
5
"Это – неэффективно". США против передачи Украине польских истребителей
3
Ермак вспомнил, где был с Зеленским в первые часы войны
3
"Методы Гитлера и Сталина": кадыровцы стреляют по захватчикам, которые отступают
3
Армия России не была готова к вторжению в Украину - ВСФ
2
Путин начал посадкам ФСБ за провал своего "блицкрига" - СМИ
Голосов: 1179
Голосование Поддерживаете ли национализацию российского имущества?
  • Да, пусть враг терпит и такие потери
  • Нет, это мало что даст
  • Мне безразлично
Просмотреть