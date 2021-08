Украинские спасатели будут тушить пожары в Греции

Президент Украины Владимир Зеленский поручил отправить украинских спасателей на помощь с лесными пожарами в Греции.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я поставил перед правительством задачу - помочь Греции преодолеть разрушительные пожары в некоторых частях страны", - написал Зеленский.

В пятницу Кабинет Министров принять решение направить 100 опытных украинских пожарных с необходимым оборудованием на помощь.

Информации о пострадавших украинцах вследствие лесных пожаров в Греции нет.

I set the task to the government @Kabmin_UA to assist Greece in overcoming the devastating fires in some parts of the country. On Friday, the Cabinet of Ministers is to make a decision to send 100 of our experienced firefighters with the necessary equipment to help 🇬🇷.