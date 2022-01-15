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суббота, 15 января 2022 20:48

Украинские диссиденты выступили в защиту Петра Порошенко (ФОТО, ВИДЕО)
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Известные украинские политики предыдущих созывов, бывшие узники советских лагерей, диссиденты выступили против политических преследований оппозиции и ее лидера Петра Порошенко.

"Мы пережили советскую "демократию" и "демократию" Виктора Януковича. Анализируя события, которые происходят в Украине сегодня, мы видим, что история повторяется", – заявил народный депутат 6-ти созывов, диссидент и журналист Ярослав Кендзер.

Они резко осудили притеснения свободы слова, которые сегодня приобретают системный характер. Диссиденты добавили, что "закрыть рот" говорящим правду это типичная тактика советской власти. Как тогда рушили украинский язык, культуру, традиции, так и сегодня это делается руками президента Владимира Зеленского и его команды. Потому что на Банковой открыто работают агенты ФСБ, а Украина катится в тоталитарный режим.

"Прочь от Москвы – известный призыв Николая Хвылевого. Его удалось реализовать пятому президенту Украины", – говорит народный депутат Украины 5-ти созывов, литератор и диссидент Михаил Косив.

В 2014 году именно Порошенко дал достойное сопротивление российской агрессии, создал профессиональную армию, энергетическая система стала независимой от Москвы. Поэтому сейчас не можем позволить этой "случайной фигуре", которая стала Президентом разрушить Украину! Не нужно идти на этот шантаж", – заявил поэт, диссидент, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Игорь Калинец.

"Мы не можем стоять в стороне, в то время как власть Зеленского разрушает Украину! Не имеем права уничтожить нашу независимость и демократию, за которую сражались десятилетиями, и за которую отдали свою жизнь такие личности, как Вячеслав Черновол", – заявили диссиденты.

Они отметили, что сегодня мы можем провести очевидные параллели с событиями 50-летней давности, когда с 12 января 1972 начались массовые аресты украинских националистов. А все из-за фактов многочисленного появления украинского Самиздата, в том числе за границей.

Каждый диктатор, когда начинает понимать, что общество становится им недовольным, начинает узурпировать власть, начинает закрывать рот свободным медиа, начинает преследовать оппозиционных политиков, активистов, общественных деятелей. Обвинения в государственной измене пятого президента Украины – это просто абсурд. Именно это сейчас делает и действующая власть в Украине", – Ярослав Кендзер.

Сегодня именно молодежь должна объединиться и выступить против преступной власти Зеленского. Так как и мы когда-то, потому что мы были бесстрашны и энергичны, мы не боялись вслух сказать о своей независимости", – призвал Игорь Калинец.

"17 января очень важно показать нашу сознательную проукраинскую позицию, что мы едины и независимы. Мы должны объединиться и сказать, что Украина – не Россия. Поэтому 17 января нужно быть в Киеве!", – подчеркнул Ярослав Кендзер.

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