Украинская Фемида восстановила в должности коррупционера

Используя родственные связи в Донецком окружном админсуде, Назир Бадахов восстановился в должности начальника территориального управления ГСА в Киевской области. Уволен он был за коррупцию и бездеятельность. Имеет ли право на жизнь судебная система, при которой такое стало возможным?

Древнегреческую богиню правосудия Фемиду, которая следила за соблюдением законов, изображали с повязкой на глазах, что символизировало ее беспристрастность, независимо от личности, денег, власти и слабости. В нашем государстве повязка на глазах богини обрела совсем иное значение. Да, отечественная Фемида слепа, но только ситуативно. Когда дело касается интересов определенных личностей со связями и влиянием, правосудие просто закрывает глаза на нарушение закона.

Доказательством того, что "реформированная" старой властью судебная система может оправдать что угодно, является дело Назира Бадахова, экс-начальника территориального управления Государственной судебной администрации в Киевской области. Он был уволен с поста в январе 2019 года за коррупцию и бездеятельность (Приказ ГСА Украины №33/К от 29 января 2019 года).

Но уже 21 мая этого же года Донецкий окружной административный суд выносит решение, которым восстанавливает его в должности. И делает это, не беря во внимание факты правонарушений, установленные Голосеевским районным судом города Киева, решение которого в последствии оставил в силе и Киевский апелляционный суд.

Именем Украины было вынесено решение, что Назир Бадахов использовал свои полномочия в частных интересах, получая значительные материальные блага с нарушением действующего законодательства.

В частности, было установлено, что чиновник регулярно пренебрегал своими должностными обязанностями, игнорировал приказы и распоряжения высшего руководства ГСА Украины, а также выписывал себе огромные премиальные за свои якобы труды. В течение 2017-2018 года он выписывал себе бонусы в размере 1100% от оклада на общую сумму 235,2 тысячи гривен.

Но все эти факты Донецкий окружной суд просто проигнорировал и вынес решение в пользу скандального Бадахова.

Как могли оправдать коррупционера и почему Донецкий суд?

Чтобы понять это, нужно просто восстановить цепочку событий. Как сообщили в ГСА, приказ об увольнении Бадахова был подписан 29 января и должен был быть реализован в первый же день, как только он приступит к исполнению обязанностей (на тот момент он находился в отпуске, с которого он должен был выйти в середине февраля). После публикации приказа на сайте ДСА в этот же день Бадахов сменил место своей регистрации как временно перемещенное лицо - снялся с регистрации в Бориспольском районе и регистрируется в Славянске Донецкой области.

Зачем он это сделал? Смена регистрации, вполне очевидно, нужна была чиновнику для того, чтобы его дело в последствии попало в Донецкий окружной административный суд – место, где все судьи – "свои". Дело в том, что суды и другие органы судоустройства в этом регионе буквально запакованы родственниками Бадахова, которые назначены по представлению его жены – главы Донецкого апелляционного административного суда и его, который на тот момент занимал должность начальника ТУ ГСА Украины в Донецкой области. Следовательно, получить нужное ему решение – проще некуда.

А судьи кто?

Его супруга – Тамара Бадахова с 2005 по 2013 год возглавляла Донецкий апелляционный административный суд.

Его невестка – Марина Крылова занимает пост судьи того же самого Донецкого окружного административного суда.

Сын Бадахова – Юрий является частным нотариусом в Донецком и Киевском нотариальных округах.

А еще есть племянница – Марина Сиренко – бывшая судья Центрально-Городского межрайонного суда города Макеевки Донецкой области (на сегодня - судья Верховного суда самопровозглашенной ДНР).

Имея такие прочные семейные связи, его маневр со сменой регистрации вполне понятен. А дальше – он просто ждет. Подает иски один за другим и ждет, пока автоматизированная система распределения дел выдаст ему имя судьи, который готов вынести подходящее ему решение.

Автоматизированная система распределения дел была внедрена еще в 2011 году во избежание предвзятости при распределении дел между судьями. Другими словами, система должна была свести на нет вероятность встречи нужного дела с нужным судьей. Поначалу так и получалось. Но изобретательность в тандеме с законодательной неуклюжестью испортили безупречную математику. И вот этим костылем в системе и воспользовался Назир Бадахов.

Дальше – дело техники. Как только его иск попал в нужные руки, остальные иски он отозвал и просто получил на руки правильное решение по его апелляции.

Здесь налицо сразу два факта нарушения закона: явное вмешательство в работу автоматизированной системы распределения дел и нарушение процедуры Донецким окружным админсудом, который не имел права выносить решение о восстановлении Бадахова в должности, пока тот был на больничном.

Как прокомментировал ситуацию председатель ГСА Украины Зеновий Холоднюк, решениями Голосеевского районного и Киевского апелляционного судов Бадахов признан виновным в совершении коррупционного правонарушения, а значит – он не имеет права занимать какие-либо государственные должности. Именно поэтому В ГСА Украины решили обжаловать решение Донецкого окружного админсуда и обратиться по этому поводу в Государственное бюро расследований.

Кроме этого, к господину Бадахову есть вопросы и у Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Его трижды вызывали для дачи пояснений (последний раз – 19 июня) по поводу незаконных выплат себе премий и составления очередного протокола о коррупции. На эти встречи он принципиально не являлся, чем подтверждает наличие своей вины.

Также чиновника ждет разбирательство по факту его угроз сотрудникам территориального управления ГСА в Киевской области. Если точнее, Бадахов запугивал увольнением своего заместителя и бухгалтера терруправления. Они написали соответствующие заявления в Нацполицию, а Национальное агентство по вопросам государственной службы инициировало проверку действий Бадахова. Проинформировали ГСА Украины, которой открыто дисциплинарное производство по данному факту.

Эта судебная система сломалась, несите новую. Мнения экспертов

Мораль истории такова: судебная система, при которой стало возможным оправдать коррупционера и восстановить в должности фактически неуволенного, не может существовать в современном правовом государстве.

Реформа предыдущей власти, которая фактически уничтожила судебную систему, как непредвзятый правовой институт, должна быть отменена. Такое мнение высказывает экспертное юридическое сообщество. И к нему прислушалась команда президента Зеленского. На прошлой неделе глава Администрации Президента Андрей Богдан анонсировал создание рабочей группы, которая будет разрабатывать проект судебной реформы. Имена тех, кто будет в нее включен, пока не называют. Но, по словам политика, это однозначно будут люди, знающие систему и ее проблемы изнутри, владеющие бесценными инсайтами.

Мнения

"В комиссии по судебной реформе должны быть судьи, адвокаты и общественность" - Владимир Пилипенко, представитель Украины в "Венецианской комиссии" (2013-2017 годы), народный депутат Украины VI-VII созывов, юрист.

"Собственно, судебная реформа в Украине потерпела такой крах из-за того, что ее реализовывали те, кто руководствовался политической целесообразностью, а не правовой и реформаторской логикой. Однозначно в комиссии по судебной реформе должны быть профессиональные юристы. Это не обсуждается. С обязательным привлечением судей, поскольку нельзя реформировать что-нибудь без привлечения тех, на кого будут эти изменения распространяться. Также следует привлечь представителей гражданского общества, ученых, судей в отставке".

"Основным критерием осуществления правосудия должен быть профессионализм судей, а не их количество" - Руслан Стефанчук, представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде.

"Вопрос не в том, какое количество судей. А вопрос в том, какое их предназначение. Почему в США 9 судей в Верховном суде? Потому что там работает (эффективно) первая и вторая инстанция. В Украине, к сожалению, большие вопросы мы ставим как раз по первой и второй инстанции. Потому что правосудие должно осуществляться на профессиональном уровне, а на самый верх доходить в исключительных случаях. А у нас все делается так, чтобы правосудие осуществлялось только на уровне Верховного суда. Поэтому, это нужно менять и внедрять квалифицированный подход к решению дел, начиная с низов".