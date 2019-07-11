Украине пора разработать новую военную стратегию - эксперт

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Украинt сейчас необходимы генералы-полководцы, а не генералы-миротворцы и генералы-коммерсанты. Такое мнение в интервью журналу "Країна" высказал доктор политических наук и директор Института внешнеполитических исследований Григорий ПЕРЕПЕЛИЦА.

"Говорят, нельзя воевать, потому что там украинцы. А если Россия оккупирует еще половину страны, что будем делать? Нужно разработать стратегию - военный путь освобождения наших территорий", - убежден конфликтолог.

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В то же время, нельзя переоценивать значение дипломатических средств, отмечает Перепелица:

"Есть Североатлантический альянс, Организация Объединенных Наций, Евросоюз, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Но нельзя фетишизировать политико-дипломатические средства обеспечения наших интересов. В условиях войны дипломатия никогда не играла ведущей роли. Основными являются военные средства. А дипломатия или уменьшает негативные последствия от военного поражения, или закрепляет победу. Почему Россия действует так сильно на дипломатическом фронте? Потому, что учитывает законы войны. И выигрывает. А мы их игнорируем", - подытожил эксперт.

Полную версию интервью с Григорием Перепелицей читайте в следующем номере журнала "Країна".