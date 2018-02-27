Украине нужны частные армии - военный эксперт

В Украине необходимо создавать частные армии, считает военный эксперт Алексей Арестович. Фото:glavcom.ua

В Украине нужно разрешить создавать частные военные формирования. Об этом Gazeta.ua говорит военный эксперт Алексей Арестович.

"Многие наши воюют где-то в мире, но их никто не контролирует. Чтобы это исправить, в Украине следует легализовать создание частных военных формирований,- говорит Алексей Арестович. - Сможем зарабатывать на этом большие деньги и повысим статус Украины в мире. Ведь за наемниками придут бизнесмены, которые будут инвестировать в страну. Предоставление вооруженных услуг другим государствам — это всегда влияние. Получим возможность проводить свою политику, снабженную силовым путем, в разных концах мира".

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Наемничество в Украине всегда было распространенным, считает эксперт.

"То, что в российской частной военной компании Вагнера в Сирии, есть подразделение с украинскими наемниками, не влияет на имидж Украины в мире. Всем известно, что эти люди — сепаратистская публика. Более того, сам Вагнер — родом из Кировоградской области. Сейчас там живет его мать"

Украинцы воюют в Сирии в российской частной военной компании Вагнера. Почти 40 человек входят в подразделение этого формирования "Карпаты". Такую информацию предоставили в Службе безопасности Украины журналистам "Донбасса. Реалии" на Радио Свобода. Там погибло 11 украинцев, подтвержденные лица трех, говорится в расследовании издания. Вербуют не только жителей оккупированного Донбасса, но и из других областей. Месячная зарплата рядового в ПГК – 240 тыс. рублей (около 106 тыс. грн - Страна), но жители Донбасса получают меньше – в среднем 100-150 тыс. рублей (46-69 тыс. грн. - Страна).