Украинцы - самый большой народ, который хотели уничтожить в ХХ веке. Память об этом стала элементом национальной идентичности: самое важное в журнале "Країна"

"Геноцид готовят задолго до того, как начнут убивать. Начинается с появления идеологии, которая определяет назначенную на уничтожение группу, - говорит в интервью журналу "Країна" историк Андрей КОЗИЦКИЙ. - В Украине с момента установления советской власти в 1920-1921 годах травили "петлюровцев". Впоследствии "кулаков" и "вредителей". В Голодомор большевистские лидеры так называли практически всех украинцев. Мы - крупнейший народ, который хотели уничтожить в ХХ веке. На территориях, где состоялся Голодомор, жили более 25,5 миллиона украинцев . Они составляли почти 80 процентов жителей УССР. На территориях, где истребляли армян, их было 39 процентов. Евреи, тутси или цыгане - до 10 процентов населения регионов, где был геноцид".

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