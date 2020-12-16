Украинцы рассказали, кому из мировых лидеров доверяют больше всего

Почти 60% респондентов сказали, что скорее или полностью доверяют канцлеру Германии. Фото: pixabay

Украинцы среди мировых лидеров больше всего доверяют федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Почти 60% респондентов сказали, что скорее или полностью доверяют канцлеру Германии. Не доверяют - 24,13%, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое было представлено в ходе дискуссии "Дипломатия 2021: приоритеты власти, ожидания общества" в Киеве.

В первую тройку вошли также президент Польши Анжей Дуда, которому доверяют 48,37% украинцев, не доверяют - 22,05%, и президент Франции Эммануэль Макрон - доверяют 42,43%, не доверяют - 33,46%.

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О доверии Александру Лукашенко заявили 37,8% опрошенных, не доверяют ему - 48,28%.

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону доверие выразили 36,75% участников социологического исследования, недоверие - 24,43%.

Избранному президенту США Джо Байдену доверяют 30,77% украинцев, не доверяют - 24,19%; действующему президенту США Дональду Трампу - 28,89% доверяют и 50,37% не доверяют; президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану доверяют 26,78% украинцев, не доверяют - 26,68%; председателю КНР Си Цзиньпину - 18,81% и 22,22% соответственно.

Наибольшее недоверие среди опрошенных имеет президент РФ Владимиру Путину - 72,45% украинцев ему не доверяют, доверяют - только 14,15%.

Рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes вновь возглавила канцлер Германии Ангела Меркель. Она лидирует уже 10 лет подряд. Руководитель Европейского центрального банка Кристин Лагард во 2 раз заняла 2-е место, пишет Forbes.